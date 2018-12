Drôme : les brebis peuvent-elles désherber les vignes sans danger ?

Suze, France

C'est une technique ancestrale utilisée dans sud de la France depuis de nombreuses années et plus récemment dans les vignes drômoises : faire brouter les brebis dans les vignes. Et depuis deux ans, une expérimentation est menée sur les parcelles de deux viticulteurs de Suze près de Crest qui produisent notamment de la Clairette de Die.

Etudier l’impact du cuivre sur la santé des brebis

L'expérimentation est menée par des scientifiques pour savoir si le cuivre qui est utilisé dans les vignes notamment en agriculture biologique ne présente pas trop de danger pour les brebis. A Suze elles sont une douzaine à brouter l’herbe, entre novembre et mars, pour la deuxième année d’affilée.

Martin Trouillard est chercheur pour Fibl France, un institut qui travaille notamment sur l'agriculture bio, c'est lui qui mène cette étude à Suze : "On sait que les brebis sont sensibles au cuivre, ça peut même être mortel à forte dose, donc l’objectif de notre étude et de savoir, combien de jour maximum les brebis peuvent rester dans les vignes sans que cela ne pose de problème pour leur santé "explique le chercheur. L’année dernière l’étude n’a pas donné de résultats satisfaisants "car la météo n’a pas été bonne, il n’y avait pas assez d’herbe à cause de la sécheresse, donc pour l’instant on doit attendre la fin de l’hiver prochain pour avoir plus de recul " conclu-t-il.

C'est la deuxième années que l’expérimentation est menée à Suze © Radio France - Mélodie Viallet

Les éleveurs et viticulteurs drômois attendent une validation scientifique

Les viticulteurs et les éleveurs attendent beaucoup de cette étude car cette pratique est très avantageuse pour eux. Fabien Lombard est vigneron à Suze et président du syndicat de la Clairette de Die et du vin du Diois, il est ravi d’avoir des brebis sur ses parcelles : "_elles nettoient tout ce que qui peut pousser autour des pieds de vignes, ça enlève donc de la main d’œuvre e_t à terme avec ce procédé on envisage de se passer de désherbant". C’est une opération gagnant-gagnant, pour le berger aussi Nicolas Peccoz qui a un troupeau de 400 bêtes " je n’ai plus besoin d'acheter des tonnes de foin pour passer l’hiver, j’économise entre 4000 et 5000 euros".