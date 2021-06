Drôme : des "faucheurs volontaires" mènent une action contre les semences OGM

Vêtus de combinaisons blanches de protection, 80 membres du collectif citoyen les "faucheurs volontaires" se sont introduits dans l'entrepôt du groupe semencier Top Semence, ce lundi matin. "On a trouvé plusieurs palettes de semences OGM qu'on a rendues impropres à la commercialisation : on a vidé les sacs, on a mélangé les semences, comme ça, elles ne pourront plus être mises en culture", raconte Jean-Luc, paysan à la retraite et membre du collectif.

Les Faucheurs volontaires devant l'entrepôt de Top Semence - Les Faucheurs volontaires

Pour les "faucheurs volontaires", la commercialisation en France de ces semences est illégale : "Le Conseil d'État a rendu une décision il y a plus d'un an, qui imposait à l'Etat de réglementer la culture de certaines variétés de semences OGM, de colza et de tournesol, rendues tolérantes aux herbicides." Dans le viseur du collectif, les semences Clearfield ou Express Sun notamment. "Elles devraient être tracées et étiquetées en tant qu'OGM", explique Jean-Luc. Il s'émeut : "Ces semences sont toujours sur le marché et contaminent nos champs et nos assiettes."