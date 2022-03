Drôme : les producteurs d'ail investissent pour mieux fournir les grandes surfaces

Aidé par la Chambre d'Agriculture pour le montage complexe du dossier, le GIE Ail drômois vient de se voir accorder une aide financière dans le cadre du plan France Relance : 455.000 euros. Cette enveloppe va les aider à construire une nouvelle chambre froide sur le site du groupement à Eurre et mieux approvisionner ainsi la grande distribution.

Depuis 5 ans environ, le GIE Ail drômois s'est lancé dans le conditionnement de ses produits à destination des grandes surfaces. Les producteurs ont commencé à conserver les produits dans une chambre froide à Eurre. Mais elle est devenue trop petite. Ils conservent leur produits aussi dans d'autres chambres froides ici et là. Pas pratique souligne Jean-Pierre Besson, le président du GIE : "On n'a pas un suivi clair de la marchandise, et puis il y avait du transport pour mettre en chambre froide puis faire revenir les produits sur Eurre pour le conditionnement."

Le GIE a donc décidé d'agrandir ses installations à Eurre : "On va construire un bâtiment de 700 m² avec une chambre froide de 300 m², ce qui va nous permettre de stocker 300 tonnes d'ail supplémentaires" explique Jean-Pierre Besson. Coût total du projet : 650.000 euros. Les nouvelles installations devraient être opérationnelles cet été.

Un vrai enjeu de commercialisation

Les contrats avec la grande distribution se sont développés. Elle veut de l'ail français, avec traçabilité et certification. Mais aujourd'hui, le GIE Ail drômois n'arrivait pas à les approvisionner au delà du mois de février. "Là, en conservant plus d'ail dans de bonnes conditions, à -2/-3 degrés, on devrait pouvoir aller jusqu'en mai, et faire quasiment le lien avec la récolte suivante qui démarre en juin" détaille Jean-Pierre Besson, le président du GIE. De quoi éviter aussi que les grandes surfaces ne compensent trop avec de l'ail étranger, notamment espagnol, moins cher.