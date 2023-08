Drôme : Plus d'abricots récoltés, mais moins de consommateurs

Ce n'est pas la fin des haricots, mais des abricots. Les récoltes de ce fruit vont se terminer à la fin du mois d'août. Elles avaient commencé fin mai, dans la Drôme et vont finir un peu plus tard que l'an dernier.

Dans les vergers de Bruno Darnaud à La Roche-de-Glun, la récolte a été bonne, notamment pour les abricots Nelson. "Ce sont des beaux abricots, avec un joli calibre et qualitativement ils sont très intéressants. Donc on va dire que sur la production de cette année, je suis assez satisfait" explique-t-il.

Bruno Darnaud, président de l'AOP abricot de France, devant ses abricotiers. © Radio France - Adrien Michaud

Dans son exploitation, il a ramassé 50 tonnes d'abricots de plus que l'année dernière et il n'est pas le seul exploitant dans ce cas. C'est une tendance dans le pays que Bruno Darnaud constate en tant que président de l'AOP Abricots de France. "On avait une production nationale qui était estimée autour de 120 000 tonnes. On risque de faire entre 10 et 15 % de plus" dépeint-il.

Pas forcément positif

Si les conditions climatiques des derniers mois ont favorisé la grosseur des abricots, tout n'est pas parfait pour les producteurs du département. "On a eu du soleil et les taux de sucre sont très bons. En début de saison, nous étions assez confiants par rapport à notre production. Avec les dégâts de la grêle, nous passons d'une récolte de 10 000 tonnes à 5 000 tonnes d'abricots à mettre sur le marché" relate Franck Bec, président du syndicat de l'abricot des Baronnies.

La récolte des abricots va continuer jusqu'à fin août dans la Drôme. © Radio France - Adrien Michaud

Aussi, dans une logique de forte production, mais de faible demande, les prix tendent vers le bas et le prix des abricots a baissé de 20 à 29% en un an selon France Agrimer. "On a eu un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, commercialement, ça a été une saison plutôt pénible et ce n'est pas terminé. On espère que la consommation sera au rendez vous, car pour l'instant ce n'est pas le cas" raconte Bruno Darnaud.

Ce n'est pas tout, le coût de la main d'œuvre a augmenté avec l'inflation et les engrais aussi. Bref, si la production est bonne "on a vendu en dessous très nettement des coûts de production. Ce sera malheureusement une campagne négative" conclut l'agriculteur.