Drôme : Pôle Emploi et les viticulteurs du Diois cherchent des vendangeurs

Die, France

Les vendanges ont déjà commencé dans le Sud-Ardèche, mais dans le Diois (Drôme), elles démarrent vers le 5 septembre. Alors les viticulteurs du département cherchent à former leur équipe de vendangeurs. Le Pôle Emploi de Crest a donc organisé, comme chaque année, une journée de recrutement à Die.

Les viticulteurs attendaient les rares candidats pour les aider lors des vendanges, à Die, pour la journée de recrutement organisée par Pôle Emploi. © Radio France

138 postes à pourvoir

Problème, mercredi matin, peu de candidats ont poussé les portes de la Maison de services au public Diois, où la journée de recrutement de pôle emploi était organisée. Véronique Brochier, chargée des relations entreprises au pôle emploi de Crest, a plusieurs explications : "Les rentrées universitaires ont lieu plus tôt, le 4 septembre, donc on se prive de la majorité des étudiants, les arboriculteurs du département ont encore du travail jusqu'à fin septembre donc ils gardent des gens et puis, c'est vrai que le Diois est un peu excentré."

Pourtant, 138 postes sont à pourvoir pour la saison des vendanges. Toutes les offres sont sur le site de pôle emploi et sur leur facebook.