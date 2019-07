Vidéo : la lavande a souffert de la canicule en Drôme provençale

Montségur-sur-Lauzon, France

Les très fortes chaleur en Drôme provençale à la fin du mois de juin ont endommagé la lavande et le lavandin. Il a fait jusqu'à 44° à Buis-les Baronnies. Dans ces conditions le système de transpiration via les huiles essentielles de la plante se bloque. La plante sèche et il devient impossible d'en extraire l'huile essentielle.

Récolter et distiller rapidement

Lorsque la température augmente il faut désormais être en capacité de ramasser rapidement la récolte et de la distiller. La distillerie Duffez a investi dans un nouveau condensateur. Les vapeurs d'huiles essentielles sont refroidies plus vite. Résultat la distillation se passe en 35 minutes contre une heure et demi auparavant.

Le fonctionnement de la distillation des plants de lavande

Néanmoins le changement climatique peut tuer le plant de lavande. Les fortes pluies d'hiver perturbent le système racinaire et les fortes chaleurs d'été peuvent brûler la plante. Résultat les deux phénomènes peuvent tuer le plant de lavande ou de lavandin.

Un nouveau condensateur pour les vapeurs d'huiles essentielles © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Un marché en progression

C'était auparavant les lessiviers qui étaient très consommateurs d'huile essentielle de lavande. Depuis le marché de l'aromathérapie, du parfum, du soin s'est beaucoup développé. Le marché est donc en pleine expansion : le challenge maintenant est de pouvoir y répondre.