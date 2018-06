La demande en huile essentielle de lavande est en progression chaque année. De nouvelles exploitations voient le jour en Sud Drôme pour le plus grand plaisir des touristes.

Réauville, France

C'est LA photo qu'il faut ramener d'un séjour en Drôme provençale. Un champ de lavande en fleurs.

Un champ de lavande au pied du château de Grignan © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Les touristes venus visiter le village de Grignan ne manquent pas, à côté du parking de prendre cette photo.

C'est le symbole de la Drôme provençale, explique Annette, une Allemande en vacances dans la région.

Les champs de lavande ont beaucoup souffert de la sécheresse de l'année dernière. Certaines parcelles ont été détruites à 40%.

Une demande toujours plus forte

Gilles Estran possède vingt hectares de lavandin à Réauville. Il parvient à tout vendre sans problème avec des cours plutôt élevés en ce moment : vingt euros le kilo d'huile essentielle contre 15 € il y a 10 ans. Le produit est très demandé. Il faut dire que les huiles essentielles ont le vent en poupe. La culture de la lavande ou du lavandin est assez simple et la plupart du temps n'utilise pas d'intrants.

De nouvelles exploitations

La bonne tenue du marché et la demande toujours plus forte incitent des agriculteurs à se lancer dans cette production. Les champs de lavande, cantonnés aux collines du Sud Drôme commencent à déborder sur la plaine. Partout les champs qui ont souffert de la sécheresse l'an passé sont replantés. Il y a 700 lavandiculteurs dans la Drôme, un des trois départements producteurs avec le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence. C'est la moitié des lavandiculteurs français.