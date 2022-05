Drôme : série d'attaques d'animaux sauvages au parc des 1001 cornes

"On n'en peut plus" lâche Clémence Favre, propriétaire avec son mari du parc des 1001 cornes à Charmes-sur-l'Herbasse. Ce mardi matin, la découverte de trop, c'est la disparition de deux paons qui, vu ce qu'il reste de plumes, ont été emportés par un renard. Depuis l'épisode de neige de ce printemps, les attaques se multiplient : des volailles et des agneaux emportés par un renard, des poussins tués par un ou des corbeaux qui ont même attaqué un agneau en lui perçant les yeux.

Cette situation laisse perplexe Clémence Favre "Des bêtes tuées par la faune sauvage, ça arrive bien sûr mais jamais autant et ça fait 22 ans qu'on est ouvert. Pourtant, c'est bien parqué, tout est grillagé. Y-a-t-il plus d'animaux sauvages dans le secteur parce qu'avec le Covid il y a eu moins de chasse ? On n'a pas d'explication". Le couple a demandé aux chasseurs locaux de venir les aider. "Nos animaux, on les aime, on fait de la sauvegarde d'espèces rares et menacées. C'est difficile à vivre" conclut Clémence Favre.