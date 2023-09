Drôme : "trop de marge sur le bio dans la grande distribution" dit le ministre de l'agriculture Marc Fesneau

Marc Fesneau est attendu ce jeudi à partir de midi au salon Tech and Bio à Bourg-lès-Valence, dans la Drôme. Avant sa venue, il était en direct sur France Bleu Drôme Ardèche pour parler bio, loup et stockage de l'eau de pluie..

France Bleu Drôme Ardèche - Vous allez probablement faire votre visite du salon sous la pluie. Les agriculteurs aimeraient bien pouvoir stocker un peu de cette eau, parfois torrentielle, qui file dans les rivières. Est ce que vous êtes pour ou contre ces retenues collinaires que réclament les agriculteurs ?

Marc Fesneau - Je suis pour, d'autant plus que nous essayons d'en déployer dans un certain nombre de territoires. Évidemment, il faut le faire en pensant à la rareté de l'eau et la multiplicité des usages. Mais vous avez raison, on est à la fois dans des périodes où parfois il n'y a pas d'eau pendant des mois. Et puis tout d'un coup, comme la Drôme l'a déjà connu d'ailleurs, en quelques heures ou en quelques jours, il tombe l'équivalent de six mois ou d'une année de pluie. Donc on a besoin de gérer cette eau et donc de la stocker pour la retenir quand il y en a trop et pour pouvoir la rendre soit au milieu, soit à l'agriculture, soit pour l'irrigation, soit pour d'autres usages quand il n'y en a plus assez.

Simplifier les procédures pour les retenues collinaires

Mais les agriculteurs disent que les formalités sont extrêmement compliquées, que les dossiers n'avancent pas ou en tout cas pas assez vite...

Alors ça, c'est vrai, on a besoin de simplifier. C'est tout le travail qu'on est en train de faire. On est en train déjà de simplifier sur la réutilisation des eaux de stations. Ça, c'est un décret et des arrêtés qui sont en train d'être finalisés pour favoriser la réutilisation de l'eau. Et puis par ailleurs, il faut qu'on ait effectivement - et ça des agriculteurs ont raison - des dossiers qui soient plus simples et surtout des dossiers qui soient plus rapides et qui ne traînent pas 3, 5, 7 ans. Et qu'on n'ait pas des recours qui n'ont pas pour objet d'interroger la faisabilité, mais pour objectif parfois de supprimer et d'empêcher les projets.

"Au nom de quoi la marge de la grande distribution est plus importante sur le bio ?"

Cette question-là pourrait avancer rapidement ?

Ça fait partie du pacte que nous sommes en train de travailler avec le monde agricole, le pacte et la loi d'orientation. Faire en sorte qu'on ait des dispositifs qui permettent à la fois de penser l'eau dans son cycle et dans sa rareté, mais en même temps avec plus de simplicité.

Aujourd'hui, vous venez à la rencontre d'un secteur en crise. Il y a déjà eu des aides d'urgence pour le bio. Ce n'est pas la bonne méthode selon la Confédération paysanne, qui réclame le rétablissement des aides directes aux agriculteurs. Certaines aides européennes ont été supprimées en 2017 et pas rétablies. Pourquoi ?

Parce qu'elles ont été transformées en autre chose. Sans nourrir aucune querelle, une partie a été mise en crédit d'impôt. Et c'est à peu près l'équivalent, si ce n'est plus, de ce qui a été sur le maintien en agriculture biologique, On a décidé, en revanche, de porter le fer sur la conversion en agriculture biologique dans la PAC. Pour ceux qui étaient déjà convertis, c'est plutôt des crédits d'impôt qui peuvent s'imposer. Je pense que chacun devrait d'ailleurs faire la somme des montants pour voir, qu'en fait, personne n'y perd dans cette affaire-là.

La crise du bio n'est pas liée à ça. Elle est liée à la crise de la demande. Il y a moins de nos concitoyens, ceux qui nous écoutent, qui sont en capacité d'acheter du bio. Il y a d'abord la grande distribution qui doit faire un effort parce qu'on n'est pas obligé d'avoir plus de marges sur le bio que sur le conventionnel. Or, c'est ce qu'on constate.

La grande distribution se sert trop sur le bio ?

En tous cas, ce que je constate, la marge est plus importante sur le bio. Au nom de quoi la marge serait plus importante que sur le conventionnel ? Il n'y a aucun motif à ça. Deuxième élément : on doit susciter la demande, c'est-à-dire montrer aux consommateurs l'intérêt du bio, ses vertus et non pas en tapant sur les autres, pas en tapant sur le conventionnel. Et puis, on a une aide conjoncturelle, c'est plus de 60 millions d'euros, 60 plus 10 factuellement, qui permet de soutenir ceux qui ont perdu beaucoup trop dans la période, compte-tenu de la baisse de la demande. Et puis, dernier élément, on a décidé que par la commande publique de l'état en France, on fera en sorte qu'il y ait plus de bio utilisé dans les cantines. Et ça, c'est plus de 100 millions d'euros de commande publique qui va soutenir la consommation de bio.

"Trouver le point d'équilibre sur le loup"

Dernière question importante ici en Drôme et en Ardèche la question du loup. Vous avez défendu hier soir à Digne le nouveau plan de régulation qui ne satisfait apparemment personne. Vous, êtes-vous favorable à ce que le loup ne soit plus strictement protégé ou pas ?

Oui, c'est l'objectif que nous nous sommes fixé en allant dans les pas de la présidente de la Commission européenne. Je pense que chacun a reconnu une chose, c'est que le statut de l'espèce pouvait être réinterrogé compte tenu du nombre d'animaux qu'il y a en France et partout en Europe. Deuxième élément, ce plan est un point d'équilibre. Évidemment, personne n'est totalement satisfait et après tout, c'est normal. Il faudrait que chacun sorte un peu parfois de ses postures.

On a un plan loup qui permet de réinterroger la question du statut. Pourquoi ? Parce qu'on peut considérer qu'on a assez d'animaux. Qui réinterroge la question des indemnisations puisqu'on pourra indemniser des pertes indirectes. Qui réinterroge des questions de simplification, notamment la simplification des tirs. Et au fond, c'étaient des sujets qui n'avaient jamais été mis sur la table, avec le sentiment pour le monde agricole de ne pas avoir été écouté. Mais en même temps, il faut un point d'équilibre parce que c'est une espèce protégée, qui ne peut pas être dans un statut tout à fait comme les autres, ce n'est pas un statut d'espèce chassable. Et donc c'est ce point d'équilibre que nous essayons de trouver. Ceci dit, parfois, il y a tellement de détresse et de désespoir du côté agricole que c'est compliqué de trouver le point d'équilibre.