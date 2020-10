Drôme : un camion stationne à Romans pour faire découvrir les métiers de l'agriculture

Initié par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, "l’Aventure du Vivant" est un camion qui sillonne les routes de France métropolitaine pour faire connaître les métiers de l'agriculture et ses perspectives d’emplois. A Romans-sur-Isère, du 12 au 14 octobre, groupes scolaires, familles et personnes en reconversion sont invités à monter à bord du camion qui stationne place Jules Nadi.

A l'intérieur de cet énorme poids-lourd orange : des casques de réalité virtuelle pour découvrir le métier de paysagiste, des professionnels du secteur de l'agriculture pour répondre aux questions et un simulateur de tracteur. Les enfants n'ont d'yeux que pour lui. Il ressemble à une vraie cabine de tracteur, avec un volant, des pédales et un écran pour remplacer la route.

Au delà du jeu, la mission de Dylan et Violette, les animateurs, consiste à changer la vision des visiteurs, notamment des collégiens et des lycéens, sur les métiers de l'agriculture. "Beaucoup nous disent que l'agriculture ce n'est pas pour eux. On leur montre qu'au sein du domaine agricole, il existe de nombreux métiers, liés à l'eau, au bois, à l'aide à la personne. Souvent, ils sont surpris de l'étendue des possibles !", raconte Dylan. Il existe 800 établissements d'enseignement agricole en France, dans lesquels les étudiants peuvent se former à 200 métiers différents, liés à l'environnement, l'agroéquipement ou encore l'aménagement paysager.

A Romans, plusieurs groupes scolaires ont visité le camion, mais les plus grands sont également les bienvenus. D'ailleurs, Dylan a déjà accueilli des adultes, tentés par une reconversion professionnelle. Le camion est ouvert jusqu'à 18h, mercredi.