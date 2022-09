Drôme : un loup abattu ce mardi, le sixième sur le département

C'est plus précisément une jeune louve qui a été abattue ce mardi en début de matinée dans la Drôme. La préfecture n'indique pas dans quel secteur. D'après son communiqué, l'animal se trouvait à proximité d'un troupeau, et c'est l'éleveur qui a tiré. Un éleveur titulaire du permis de chasser et "dans le cadre de l’autorisation de tirs de défense simple que lui a accordé l’administration pour la protection de son troupeau domestique, en complément des mesures de prévention contre la prédation qui étaient en place au moment des faits".

C'est le 6ème loup abattu cette année dans la Drôme. Le 95ème en France. Le plafond est fixé cette année à 174 prélèvements pour l'année 2022 au niveau national.