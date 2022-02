Drôme : une jument tuée par le loup à Montclar-sur-Gervanne

Une nouvelle attaque du loup dans la vallée de la Gervanne. La semaine dernière - entre mercredi et samedi, on ne sait pas précisément - la jument de Laurent Sayn, le maire de Montclar-sur-Gervanne dans la Drôme, a été dévorée dans un champ. C'est samedi dernier en fin d'après-midi que l'élu découvre la carcasse de sa jument, à quelques centaines de mètres seulement de son habitation. Sur sa parcelle, il aperçoit un loup s'enfuir dans les fourrés.

"Elle s'est débattue... Les loups ont une stratégie, ils épuisent ! Donc ils l'ont fait courir et comme elle était vieille, elle n'a pas couru très longtemps." s'attriste le maire, en montrant le rond circulaire d'herbe arrachée, sans doute par la course des animaux. De la jument, il ne reste que la carcasse, son cou a été entièrement dévoré.

Laurent Sayn a découvert la plus vieille de ses juments au sol © Radio France - Willy Moreau

"Je ne suis pas là pour faire une polémique sur le loup et dire 'il faut tout tuer', mais là ça va trop loin" - Laurent Sayn, maire de Montclar-sur-Gervanne

Laurent Sayn souhaite avant tout éviter d'attiser les tensions. "En tant qu'élu, ça devient très problématique, entre les pro-loups et les anti-loups..." clame le maire, impuissant. "On est passé a une autre étape quand les loups arrivent à cinq ou six heures du soir alors qu'il ne fait pas nuit. Les loups ont de moins en moins peur, qu'est-ce que ça va devenir ?" questionne-t-il.

Laurent Sayn alerte les autorités sur une situation de plus en plus tendue dans le secteur, où un tiers des habitations sont des maisons secondaires. Une réunion est programmée avec la sous-préfecture et le maire attend que l'État prennent des mesures, espérant mettre fin à cette situation.