Drôme : une nouvelle attaque de loup, trente brebis disparues à Saou

"C'est énorme, j'en ai marre !" s'agace Sylvain Hiriard, berger depuis 40 ans à Saou (Drôme). Mardi 19 septembre au matin, l'éleveur de brebis et d'agneaux découvre le cadavre d'une bête, tuée par un loup. Il compte le troupeau et se rend compte que trente bêtes ont disparues. "C'est le loup, c'est sûr, dit-il, on les entend chaque nuit, ils sont nombreux."

Depuis le début de l'été, cet éleveur a perdu un tiers de son troupeau. Soit les bêtes sont mortes sur son terrain, souvent déchiquetées, soit elles disparaissent. L'homme est désabusé : "je subis les attaques de loup depuis 10 ans mais là ça devient impossible. J'ai demandé l'autorisation de tir de défense, ce que je n'avais pas voulu jusqu'à maintenant, mais là j'en ai marre", souffle-t-il.

Des chiens de berger d'Asie centrale

Sylvain Hiriard s'est doté d'une race de chien très agressive pour protéger le troupeau, des bergers d'Asie centrale : "c'est super efficace pour les loups. Mais on les a pas encore mis avec le troupeau, parce qu'on a beaucoup de touriste, on est autour de la forêt de Saou. On va sociabiliser les chiens à l'humain mais ils ne supportent pas les autres canidés." L'éleveur espère qu'ils règleront les problèmes d'attaque. Désormais, ses bêtes pâtureront avec 11 chiens de protection.