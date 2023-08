Drôme : une récolte de lavande "catastrophique" après les ravages d'une chenille

Déjà, le secteur de la lavande n'était pas forcément à la fête depuis un peu plus d'un an, plombé par la baisse du cours de la plante, la lavande et le lavandin se vendaient à perte. Aidés par le gouvernement, les producteurs subissent un nouveau coup dur cet été : l'arrivée d'une chenille noctuelle, déposée par des papillons venus du sud et poussés dans la Drôme par le vent. "Dans le Diois, le haut-Diois, beaucoup de casse, dans les Baronnies c'est vraiment une catastrophe, selon les parcelles on va de 20% à 100% de pertes", dit Alain Aubanel, producteur à Chamaloc (Drôme), président Drôme-Ardèche des producteurs de plantes à parfum. Les terres de plaine ont été moins touchées, car il y fait moins froid, la récolte a pu être faite avant l'apparition de la chenille.

Pour certains agriculteurs, les aléas s'accumulent, comme chez Aloïs Bec, arboriculteur, éleveur et lavandiculteur à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, dans les Baronnies. "On a subi le gel sur la partie arboricole, sur ce qu'on a sauvé on a pris la grêle, on comptait sur la lavande et là on perd un tiers de notre chiffre d'affaire". Il envisage de convertir certaines terres en prés, afin de faire grandir son cheptel, diversifier ses activités. D'autres n'ont même pas ce luxe, comme Christophe Favier et sa GAEC, à Mévouillon, qui déplore 40% de pertes. "On est en train de voir avec la banque pour changer l'échéancier", témoigne-t-il. "C'était très rapide, dans un des champs ça m'a bouffé un hectare en trois jours", ajoute-t-il. De nombreux lavandiculteurs ont préféré anticiper la coupe pour ne pas perdre la récolte. Les pertes seront un peu amorties par les restes de l'an passé, année à surproduction pour la lavande en France.