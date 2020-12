Drôme : une vingtaine de retenues collinaires en projet

Les agriculteurs espèrent que ce protocole, cet accord sur la méthode, permettra de faire aboutir plus rapidement les projets de retenues collinaires devenues indispensables avec le réchauffement climatique et les sécheresses estivales qui se succèdent. Le processus est jusqu'ici très long : la retenue de Châteaudouble, près de Chabeuil, est un projet vieux de 10 ans. Il en est à sa dernière étude. Et il faudra encore le temps de la construction si le projet est définitivement validé. Il s'agit de stocker 300 000 m³ d'eau, un investissement de 10 millions d'euros.

Ce protocole débouche d'une visite du chef de l'Etat au salon de l'élevage de Clermont-Ferrand en octobre 2019. Il demande au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de lister 100 retenues d'eau à construire pour les agriculteurs dans la Région. Plus de 200 projets sont finalement identifiés à ce jour, 17 dans la Drôme (dont celui de Châteaudouble).

Des besoins sur les Baronnies, la Vallée de la Drôme, et le Nord Drôme

Tous n'ont pas la taille de la retenue de Châteaudouble. Ce peut être des projets bien plus modestes, pour alimenter les cultures d'une poignée d'agriculteurs. Sont concernés le Nyonsais et les Baronnies, la vallée de la Drôme et aussi la Drôme des Collines, la vallée de la Galaure/Valloire où il faut moins prélever dans les nappes et cours d'eau explique Jean-Pierre Royannez, président de la chambre d'agriculture : "c'est un secteur qui est déficitaire. On a déjà réduit nos prélèvements de 20% en quelques années, par les modifications de cultures, de pratiques agricoles. Mais là, il faudrait qu'on atteigne 40% de prélèvements en moins. C'est impossible si on ne trouve pas de la disponibilité en eau par ailleurs."

Le président de la chambre d'agriculture de la Drôme assure que ce seront des projets intégrés au paysage, adaptés au territoire. "De l'eau dans le département de la Drôme, il en tombe toujours autant, et toutes les études à 10,20, 50 ans nous disent qu'il en tombera toujours autant que maintenant. Mais les pluies sont bien moins réparties sur l'ensemble de l'année. Donc il faut pouvoir en stocker une toute petite partie" souligne Jean-Pierre Royannez.

20% des surfaces agricoles drômoises sont irriguées. C'est le département le plus irrigué de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.