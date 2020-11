Drôme : qui a bien pu voler un veau à Parnans ?

Chez les agriculteurs, il y a parfois des vols de matériel, de carburant ou de produits phytosanitaires mais qui peut bien voler un veau ? Jérôme Leroy est le premier à s'interroger. C'est un veau de deux mois et demi qui a disparu, une bête de cent kilos. L'éleveur de Parnans est persuadé qu'il a été volé. Dimanche 22 novembre au matin, il est alerté par une vache qui meugle et dont le petit a disparu. Les barrières de la stabulation sont fermées. L'agriculteur cherche quand même dans les environs au cas où l'animal aurait réussi à s'échapper. En vain. L'éleveur se résout à déposer plainte pour vol.

Attirer l'attention des autres éleveurs sur ce type de vols

Pourquoi voler un veau ? Mystère. En revanche, ce n'est pas compliqué explique Jérôme Leroy :"Mes bâtiments sont un peu à l'écart, il n'y a pas de caméras de vidéosurveillance, pas de cadenas sur les barrières, on peut rentrer facilement. Mais on n'emporte pas un veau comme ça ! Cela nécessite du repérage en amont" analyse l'éleveur. Lui a le sentiment que la gendarmerie ne fait pas grand cas de son affaire. Alors s'il raconte sa mésaventure, c'est surtout pour alerter les autres agriculteurs : "je voudrais attirer leur attention, les inciter à surveiller leurs exploitations, leur dire qu'il y a de nouveau des vols. Et s'il y en a eu un chez moi, il risque d'y en avoir d'autres ailleurs"