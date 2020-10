Du boeuf "Label rouge, viande du terroir lorrain" pour acheter bon et local

Vous connaissiez forcément le Label rouge pour la viande, il a désormais une déclinaison lorraine. Xavier Lerond, le président de la Chambre d'agriculture de Moselle, explique que c'est une manière de moderniser la marque "viande de Lorraine", vieille de 25 ans, et de guider le consommateur au moment de son achat.

"Pour avoir plus de lisibilité, on associe la marque de proximité, avec la marque de qualité, le fameux label rouge", explique le responsable de la chambre d'agriculture. Il précise que l'indication géographique "Grand Est" se décline plus localement, "On précise s'il s'agit d'une viande de Lorraine, de Champagne-Ardenne ou d'Alsace".

Une démarche qui, il l'espère, entraînera des retombées : "L'idée c'est de faire travailler, les agriculteurs, les outils d'abattage, les bouchers, les grandes surfaces du secteur !"

Xavier Lerond explique à France Bleu l’intérêt de ce nouveau label Copier

