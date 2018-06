Une houblonnière sort de terre en ce moment au Cellier à 20km au nord de Nantes. Pour faire pousser du houblon et ensuite produire sa propre bière. C'est l'oeuvre de deux frères, Samuel et Fabien Marzelière.

Le Cellier

Partir à la rencontre de Samuel et Fabien Marzelière, c'est un peu comme partir en voyage. Leur champ au Cellier ressemble à un décor alsacien. Des poteaux de 10 mètres de haut répartis sur un hectare et des lianes de houblons qui poussent tout doucement et qu'il faudra ensuite récolter à la nacelle.

De brasseurs amateurs à brasseurs pro

C'est l'aboutissement d'un très long projet. Il y a 8 ans un cousin débarque chez eux avec un kit pour faire sa propre bière. Ils deviennent brasseurs amateurs, y prennent goût, plaquent leurs boulots respectifs d'éducateur spécialisé et d'ingénieur en travaux publics et se lancent dans l'aventure.

Bière solidaire

Leur bière artisanale s'appelle "la tête haute". Elle est fabriquée pour le moment avec du houblon produit par un ami de Bourgneuf-en-Retz. C'est une bière solidaire. L'idée est d'employer à terme trois personnes en réinsertion professionnelle. Et de proposer aussi une offre différente de la bière industrielle. Histoire enfin de rappeler que la région n'est pas qu'une terre de vignobles même si les deux frères comptent dans leur famille d'anciens producteurs de gros plants et de muscadet.

Les frères Marzelière ambitionnent 700 hectolitres de bières la première année. Leur brasserie "Tête Haute" a une page facebook.

Samuel et Fabien Marzelière dans leur champ de houblon présentant leur bière artisanale. © Radio France - Pascale Boucherie