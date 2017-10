Du poulet bio 100% franc-comtois

Une nouvelle filière de poulet de plein air, 100% bio et 100% franc comtois vient de se créer en Franche-Comté. De la couveuse à la commercialisation en passant par l'élevage, l'alimentation l'abattage, tous les acteurs sont franc-comtois.

Des éleveurs de poulet en Franche Comté s'organisent pour créer une filière 100% biologique et 100% franc-comtoise. La démarche est globale, la filière va de la couveuse de poussins à l'abattage, en passant par l'alimentation en céréales, jusqu'à la distribution en magasin spécialisé Bio et grandes surfaces sans oublier bien entendu les éleveurs, au nombre de 6 pour le moment mais une dizaine d'autres sont déjà intéressés. La minoterie Dornier pilote le projet, les poussins naitront au couvoir Jacquet à Oiselay, le chateau d'Uzel (ADAPEI) à Pelousey sera chargé de l'abattage et de la commercialisation. Olivier Hézard est l'un des 4 éleveurs de Haute-Saône qui adhèrent à la filière. Avant, il commercialisait ses propres poulets en magasin spécialisé ou en boucherie mais il n'arrivait plus à faire face à la demande. "Cette nouvelle filière va permettre dit-il de répondre à la demande du bio qui n'arrête pas de grossir". Pour respecter le cahier des charges du plein air et du bio, chaque poulet aura au minimum 4 mètres carré pour gambader à l'extérieur et dans le bâtiment couvert de 90 mètres carré Olivier Hézard ne dépassera pas les 1300 poulets.

"Je ne pouvais plus faire face à la demande" : Olivier Hézard éleveur à Villers Bouton Copier

Commercialisation à partir du 15 novembre

Les premiers poulets sont arrivés des couveuses le 22 août, ils seront élevés 12 semaines uniquement en alimentation biologique, il doivent être abattus le 15 novembre. Pour commencer, la filière débute avec 250 poulets par semaine mais très rapidement elle pourra monter à 500, l'objectif est de passer à 1000 poulets par semaine pour que le consommateur puisse trouver du poulet biologique franc-comtois dans les magasins spécialisés mais aussi pour une petite partie dans la grande distribution. "Plus il y aura de demande de la part des clients, plus la production augmentera" disent les professionnels de la filière.