Du poulet de Loué chez Mc Do !

Les éleveurs ont fourni les ailes de volailles label rouge qui seront vendues pendant environ un mois et demi dans les 1.400 restaurants de la chaîne en France. Avec ce nouveau contrat les Fermiers de Loué cherchent à se faire connaître auprès d’autres clients, tout particulièrement les jeunes.

Lorsqu'il lâche ses volailles dans le pré comme chaque matin, Franck Dodret ne sait pas combien seront - en partie - vendues à la chaîne de fast-food. Mc Donald's n'a pas négocié de condition particulière, explique l'agriculteur, installé à Conlie : « dans ma façon de travailler, ça ne change rien. Le cahier des charges reste le même : nourriture produite localement, élevage en plein air ».C'est la première fois que Mc Donald's commercialise un produit label rouge. La chaîne de restauration rapide veut ainsi continuer à faire évoluer son image, en mettant en avant la provenance de ses matières premières, reconnaît Rémi Rocca, responsable des achats pour la France : « on est déjà 100% origine France pour nos nuggets et pour nos frites. C’est important effectivement de mettre aussi en avant d’autres signes de qualité puisque le label rouge est la référence qualité préférée des Français ».

"Une porte d'entrée pour la consommation des volailles de Loué"

Pour les Fermiers de Loué, ce partenariat permet de toucher une nouvelle clientèle. « Quand on va chez Mc do, il y a toutes sortes de consommateurs », argumente leur directeur, Yves de la Fouchardière. « Cependant, il y a beaucoup de jeunes qui ont peut-être consommé des poulets de Loué chez leurs parents mais quand ils deviennent autonomes, ils ont tendance à oublier les habitudes familiales ! Et là, s’ils retrouvent une volaille de Loué, au travers de son aile label rouge, ça fera peut-être, demain, un consommateur de poulet entier. En tout cas, c’est une porte d’entrée ». La viande sera commercialisée sous le nom de "wings", c'est à dire des ailes de poulets marinées aux épices (essentiellement paprika). Si elle est concluante, cette opération pourrait être reconduite une ou deux fois par an. Sachant que pour mettre de côté deux millions et demi d'ailes de poulets, les Fermiers de Loué s'y sont pris dès le mois de juillet !

"Ça ne modifie pas notre image!"

Avec ce nouveau partenariat, les Fermiers de Loué risquent-ils d'écorner leur image? Pas du tout!, répond sans hésiter, Yves de la Fouchardière: « ça ne touche pas notre image*, puisque nous n’avons pas changé notre production! C’est Mc Donald's’qui est venu chercher notre production dans l’état dans laquelle elle était. Ils l’ont trouvée intéressante pour eux, c’est évident. Mais nous nous n’avons pas réduit notre qualité. Mc Donald’s a accepté d’acheter notre qualité à notre prix. C’est gagnant – gagnant ». Les Fermiers de Loué fournissent également des œufs à Mc Donald's. Ce contrat-là est pour une durée indéterminée.