Du requin interdit à la pêche vendu en promo par l'Intermarché d'Argelès

Argelès-sur-Mer, France

Légal, mais pas franchement moral... L'Intermarché d'Argelès-sur-Mer vient de se faire épingler par des associations de protection de la nature pour avoir proposé, sur les étals de sa poissonnerie, de la viande de requin-renard, affichée fièrement en promotion à 12,50€/kg, avec la tête du requin bien en évidence pour prouver l'authenticité de cette pièce de choix.

Une espèce menacée et protégée, mais dont la vente n'est pas interdite. C'est l'association Sea Shepherd France qui a en premier dénoncé cette vente. "C'est symptomatique d'un problème qui existe en France sur la protection des espèces menacées", explique Lamya Essemlali, la présidente de l'association. "Le requin-renard est une espèce qui est interdite de pêche volontaire, on ne doit pas le cibler, car il est menacé et très vulnérable à la sur-pêche. Mais dans le même temps, on autorise des méthodes de pêche qui ne sont pas du tout sélectives sur ses zones de vie".

Le requin remplacé par de l'espadon et du thon rouge

Ainsi, il est fréquent d'en attraper accidentellement, et dès lors, la vente est autorisée. "C'est le côté pervers de la loi de protection", poursuit Lamya Essemlali. "On se retrouve avec des espèces menacées dans les poissonneries. Là, c'est Intermarché, mais c'est très commun en fait, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est un vrai problème pour les espèces menacées, elles n'ont pas de protection réelle."

Depuis, le supermarché a cessé la vente, le groupe Les Mousquetaires parle d' "initiatives isolées regrettables". La promo sur le requin a depuis été remplacée par une promo sur l'espadon et le thon rouge, deux espèces qui préoccupent également les associations de protection de l'environnement.