Comme annoncé, les agriculteurs de la FDSEA et des JA de Loire et Haute-Loire ont organisé à la mi-journée des barrages filtrants pour dénoncer les traités de libre échange comme le Mercosur, et inviter les consommateurs à manger local.

Du soutien et de gros bouchons sur les barrages filtrants des agriculteurs de Loire et Haute-Loire

Saint-Étienne, France

Au bout de quelques minutes seulement après l'installation du barrage, matérialisé par six tracteurs, la file de voitures et de poids-lourds est déjà longue sur l'A72 à hauteur de Saint-Étienne Méons, en direction de Lyon. C'est là que la FDSEA et les Jeunes agriculteurs de la Loire ont choisi d'organiser leur barrage filtrant stéphanois, ce mardi midi.

"Courage"

"Mangez français !", lance une éleveuse de bovins et ovins installée à Saint-Victor-sur-Loire à chaque automobiliste à qui elle tend le tract de la FDSEA et des JA de la Loire. "Désolés pour le dérangement", répète à chaque tract distribué un autre agriculteur. Dans les voitures et les poids-lourds, la plupart des visages sont compatissants, esquissant même parfois un sourire. Le mot qui revient le plus souvent à l'adresse des agriculteurs mobilisés, c'est "courage".

Il y aussi quelques automobilistes qui refusent de s'arrêter, agacés d'avoir attendu plusieurs dizaines de minutes pour passer le secteur. Les plus agacés ouvrent leur fenêtre à l'approche des agriculteurs, mais jettent les tracts à terre, non sans lâcher quelques insultes avant d'appuyer sur l'accélérateur.

D'autres opérations étaient programmées dans les secteurs de Feurs et de Mably, entre 11h et 14h également. La FDSEA et les JA de Haute-Loire se sont eux donnés rendez-vous au niveau d'Espalem/Blesle à la sortie 22 de l'autoroute 75.