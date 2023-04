Eau, énergie, inflation ... les producteurs fermiers du Pays basque "solidaires" face à la crise agricole

Les membres de l'Association des producteurs fermiers du Pays basque ont tenu leur 33e assemblée générale ce mardi 11 avril, à Domezain-Berraute. Après avoir présenté le bilan d'activité du label Idoki, la trentaine d'agriculteurs présents ont pu s'exprimer sur les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Avec deux problèmes majeurs : la sécheresse et l'inflation.

Ateliers de réflexion

Ces deux difficultés, l'éleveur de vaches laitières Erramun Etchecopar y est confronté. Basé à Gotein-Libarenx, près de Mauléon, il n'a pas pu produire assez de fourrage pour ses bêtes l'année dernière. "En temps normal, je suis autonome en fourrage. Mais l'année 2022 a été très compliquée, on a dû acheter davantage de céréales pour compléter les stocks qu'on avait. Sachant qu'en même temps, il y a eu une très forte augmentation du prix des céréales qu'on achète à l'extérieur."

Comme lui, de nombreux producteurs fermiers souffrent du manque d'eau, de la hausse des coûts, mais aussi du peu de débouchés dans certaines filières. Ils se sont donc divisés en petits groupes et se sont réunis autour d'une table, dans des ateliers, pour réfléchir ensemble à différentes solutions.

Mutualiser

De l'avis général, la mise en commun des ressources et du matériel fait partie des pistes de réflexion. "Certains ont mis en place un système de séchage commun pour le fourrage par exemple. C'est vrai que s'organiser à plusieurs peut être intéressant, au niveau des investissements et des coûts", explique Francis Poineau, membre de l'association Euskal-Herriko Laborantza Ganbara , un service d'accompagnement des paysans du Pays basque.

"Faire du séchage en grange, ça représente un coût très élevé, en moyenne 150 000 euros, difficile à amortir seul. Avec cet exemple, on voit qu'on essaie de diminuer les achats extérieurs, en essayant de mutualiser les coûts avec le travail en CUMA [Coopérative d'Utilisation de Matériels Agricoles NDLR]. Ça pourrait être une piste, même si ça prendra peut-être un peu de temps", estime Erramun Etchecopar.

Mutualiser, c'est ce que retient Fabien Labrune, co-président de l'Association des producteurs fermiers du Pays basque. "Sur les problèmes énergétiques, on a essayé de voir si on ne pouvait pas trouver des solutions communes, faire avec des méthaniseurs, ou des panneaux photovoltaïques. On a cherché des solutions ensemble et on a essayé d'être plus solidaire". Le conseil d'administration va maintenant étudier les solutions proposées pour voir lesquelles pourraient être concrètement appliquées.