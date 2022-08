Échaudage, taille et couleur des raisins : les vignerons font le point juste avant les vendanges en Champagne

À quelques semaines du début des vendanges, les vignes se portent globalement bien malgré la chaleur et la sécheresse. Mais certaines parcelles sont touchées par de l'échaudage et un manque d'eau. Les vignerons croisent donc les doigts pour avoir un peu de pluie et éviter une nouvelle canicule.

Au milieu des vignes de Rilly-la-Montagne, au sud de Reims, Patrick Manceaux est surpris : "Ça murit bien ! Je suis venu hier matin et là ça a changé de couleur", s'exclame le vigneron, un grand sourire aux lèvres. Au bout de ses doigts, les grappes sont quasiment noires et les raisins déjà bien charnus. "Il y avait un blocage avec cette sécheresse, on avait l'impression que le raisin ne murissait pas et là d'un seul coup, je trouve que ça a pris de la couleur... ça fait de belles grappes, ça a bien gonflé", explique-t-il. Patrick Manceaux s'attend donc à de belles vendanges.

D'après les estimations, elles devraient commencer dans la dernière semaine d'août. Le réseau Matu a commencé ses prélèvements lundi pour connaître la maturation des raisins et déterminer la date exacte du début des vendanges en Champagne.

Patrick Manceaux est très satisfait de l'état de ses vignes cette année. © Radio France - Noémie Lair

Pas de catastrophe malgré la canicule et la sécheresse

À une vingtaine de jours de la date tant attendue, les nouvelles des vignes sont globalement bonnes, d'après le Comité Champagne, malgré la chaleur et la sécheresse de l'été. "On a eu de la chance dans la Marne puisqu'on a eu des pluies ou des orages de façon assez régulière à peu près tous les quinze jours", relève Sébastien Debuisson, responsable du service vignes au CIVC. "Donc au final, même s'il fait chaud et même si on a des températures élevées et une sécheresse prononcée, on a quand même des pluies qui permettent à la vigne de se maintenir. Aussi, il ne faut pas oublier que la vigne est une culture méditerranéenne donc elle est plutôt bien adaptée à des épisodes de fortes chaleurs et à des sécheresses relativement prolongées."

"La vigne s'est plutôt habituée aux coups de soleil répétitifs"

Aussi, la Marne a connu des épisodes de chaleurs dès le début du mois de mai et "la vigne s'est plutôt habituée aux coups de soleil répétitifs", souligne Sébastien Debuisson. "Donc on a de l'échaudage [quand les raisins s'assèchent à cause de la chaleur, NDLR] sur les parcelles les plus exposées mais ce n'est pas aussi fort que l'année 2019, par exemple."

Certaines grappes ont été touchées par de l'échaudage. © Radio France - Noémie Lair

Cette année-là, Christine Sévillano, présidente des vignerons indépendants et vigneronne à Vincelles, a perdu la moitié de sa production. Cette année, le soleil a fait moins de dégâts mais l'échaudage est bien présent sur quelques-unes de ses grappes, constate la vigneronne. Elle estime les pertes entre 5 et 8% sur ses parcelles les plus touchées. Sa plus grande crainte est un nouvel épisode de canicule d'ici les vendanges. "En 2017, à la toute fin de la véraison, c'est-à-dire à une dizaine de jours des vendanges, on avait de nouveau eu de l'échaudage parce qu'on avait eu des températures assez fortes", se souvient-elle. "Donc cette année, jusqu'à ce que la vendange arrive, on ne va pas bien dormir !"

De la pluie espérée pour faire gonfler les raisins

L'autre problème, c'est la sécheresse. "Les raisins me paraissent un peu plus petits que la normale, la vigne manque clairement d'eau et on a une grosse concentration de sucre dans les raisins", note Christine Sévillano juste après avoir goûté l'un de ses raisins. "L'année dernière, on a eu trop d'eau et on a perdu énormément de récoltes. Et cette année, on en voudrait un peu plus. Il faudrait que Mère nature soit un peu plus consensuelle !"

Un peu plus loin, à Verneuil, Laurent Laluc fait le même constat : "Ça mûrit doucement, ça manque un peu d'eau. Il faudrait qu'il tombe un peu de pluie avant les vendanges, c'est le maître mot pour faire gonfler les raisins et leur faire prendre du jus !"

D'ici la fin août, ils espèrent donc quelques gouttes de pluie. Mais pas trop non plus, pour ne pas abîmer les raisins.