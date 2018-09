Normandie, France

"C'est la fin de partie" annoncent les pêcheurs français ce mercredi après une nouvelle journée de négociations avec leurs homologues britanniques sur la pêche à la coquille Saint-Jacques. "On leur a fait une proposition hier soir qui nous semblait déjà plus qu'honnête, c'était la proposition qu'on leur avait faite vendredi. On leur avait dit « jusqu'à midi, on veut une réponse»", a détaillé Hubert Carré, responsable du comité national des pêches.

"Ils gagnent du temps"

Un échec peu surprenant pour les professionnels comme Cyril Thiraud pêcheur à Granville, dans la Manche. "Ils essayent de gagner du temps pour pouvoir continuer à pêcher, s’agace ce patron de bateau. _Et nous pendant ce temps on est comme des cons à attendre_. J’aurais cru qu’on pourrait trouver une solution politiquement mais on arrive à 15 jours de l’ouverture côté français, eux sont toujours en train de pêcher, piocher dans la ressource et il n’y aura plus rien quand on arrivera", prédit Cyril Thiraud.

Cyril Thiraud : "On aura peut-être pas le choix que d'utiliser la manière forte."

"La manière forte" s’il le faut

Et le pêcheur commence à perdre patience à ce petit jeu-là. Avec ces collègues, ils pourraient même céder à la tentation d’utiliser "la manière forte" avoue-t-il. "S’il faut faire comme l’autre coup, allez les entourer, les empêcher de pêcher et les faire dégager, alors on le fera. Il n’y aura peut-être pas le choix", craint même le professionnel.

Du côté du comité régional des pêches, on veut encore croire à une solution diplomatique. Dimitri Rogoff participe aux négociations européennes à Dublin et espère les voir reprendre ce jeudi. "Ce sont de fins négociateurs, il y a le Brexit, explique le président du comité des pêches de Normandie. Ils ont une base qui les regarde, qui est en attente de leur réaction plus que jamais donc on savait que cela allait être difficile. Mais on est à Dublin, dans un cadre européen donc peut-être que la discussion va prendre une autre tournure, espère aussi Dimitri Rogoff. Mais c’est un peu la dernière chance quand même de trouver une solution puisque le calendrier avance [la pêche à la coquille ouvre le 1er octobre en France] et ce sera bientôt trop tard pour conclure un accord. En revanche, l’année prochaine on sera beaucoup plus exigeants", prévient le Normand.