INFOGRAPHIE - L’agriculture dans les Hauts-de-France

Le salon de l’agriculture qui se tient du 25 février au 5 mars 2017 porte de Versailles à Paris est l’occasion de nous intéresser au poids de l’agriculture dans la région Hauts-de-France. Combien d’agriculteurs ? quelles productions ? Voici la photographie d’une région très agricole.

Depuis la fusion entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, l’agriculture tient une place économique considérable dans la grande région. Les Hauts-de-France sont la 3e région agricole en France.

On peut parler d’une véritable ferme géante. Elle occupe un espace important. Les terres agricoles représentent 67% du territoire. Une ferme géante avec ses 41.000 exploitants et ses 13.000 salariés agricoles.

Si on ajoute l’agroalimentaire, l’industrie et le commerce, ce sont 130.000 emplois qui dépendent directement de l'agriculture, soit 6% de l’emploi dans notre grande région.

Les grandes cultures

Les grandes cultures représentent la moitié des surfaces agricoles. Nous sommes la première région de France pour la pomme de terres. Deux pommes de terres sur trois sont produites dans les Hauts-de-France.

La région est aussi première pour l’endive, le blé, les petits pois ou encore la betterave à sucre. Elle occupe la deuxième place pour les carottes, les haricots verts, les épinards et les choux-fleurs, la troisième pour les champignons, et la quatrième place pour les poireaux et la culture du colza

L’élevage

Dans la région, près d’une exploitation sur deux fait de l’élevage. 1. 600 exploitations ont des bovins. 45 % des exploitations ont au moins un atelier d’élevage (bovin lait, bovin viande, volaille, ovin, porcin). Une exploitation sur 4 a des vaches laitières. La production de lait est d’ailleurs une spécificité pour une exploitation sur dix.

La production de lait est importante puisque les Hauts-de-France se classent 5e région de France avec 2,3 milliards de litres produits en 2015. La région occupe aussi la 5e place pour la viande de poulet. Enfin, un oeuf sur dix produit en France est pondu dans la région.

L’agriculture biologique

L’agriculture biologique représente aujourd’hui 1,5% des exploitations agricoles. On comptait 613 producteurs en 2015. Un chiffre qui progresse chaque année. L’agriculture bio représente environ 1 500 emplois dans les Hauts-de-France, soit 3,2% de l’emploi agricole de la région. C’est 1% des surfaces agricoles.

L’agroalimentaire

La région accueille de grands groupes leader mondiaux : Roquette, Téréos, Herta, Bigard, Bonduelle, Nestlé, McCain, Coca Cola ou encore Leroux. L’industrie agroalimentaire compte 654 établissement dans les Hauts-de-France. Elle représente environ 10 milliards de chiffres d’affaires.