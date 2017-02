Écobuage : plusieurs feux de broussailles en Loire et Haute-Loire

Les pompiers de Loire et Haute-Loire ont dû lutter contre des feux de broussaille depuis le samedi 18 février. La faute à l'écobuage non maîtrisé, un classique en cette période où l'on taille les haies dans son jardin et où l'on est tenté de brûler ces déchets verts. Sauf que c'est interdit !

Depuis le samedi 18 février, gendarmes et pompiers ont déjà dû gérer trois feux de broussaille en trois jours : à Rive-de-Gier dans la Loire, et Auvers et Le Brignon en Haute-Loire. On vous donne quelques conseils pour éviter que votre écobuage, débroussaillement par le feu, vire à l'incendie.

Demander une autorisation en mairie

L'arrêté préfectoral est très clair : du 1er mars au 31 mai, il est interdit de procéder à l'écobuage à moins de 200 mètres des bois, forêts et landes. Sauf autorisation délivrée par le maire. Le responsable du service eau et environnement à la direction départementale des territoires de la Loire, Denis Thoumy, rappelle tout de même que l'écobuage est interdit pour les particuliers : "Les déchets verts issus de la tonte de pelouse ou taille de haie des particuliers doivent aller en déchetterie". Les déchets verts doivent être broyés mais ne peuvent pas être brûlés au fond du jardin.

Le maire du Brignon, Jérôme Bay, insiste sur la nécessité d'obtenir une autorisation de la municipalité lorsqu'on veut réaliser un écobuage : "Ces incendies mobilisent beaucoup de pompiers et gendarmes, il faut prendre des précautions, demander une autorisation en mairie". Jérôme Bay reconnait qu'en mairie "peu d'autorisations sont demandées alors qu'il y a de plus en plus de problèmes d'écobuage".