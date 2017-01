Ecobuages en Béarn : Les montagnes fument

Le beau temps et l'absence de vent dans les vallées poussent les bergers et les communes à allumer des feux pour nettoyer les parcelles et libérer des prairies pour les estives de cet été. Malgré la pollution aux particules fines

Il y a beaucoup de feux de végétations dans les vallées en ce moment. Il faut dire que les conditions sont idéales pour les écobuages beau temps et peu de ven. Il s'agit de nettoyer les parcelles pour pouvoir y faire paître les bêtes l'été. L'écobuage une pratique montrée du doigt ces derniers jours car responsable d'une partie de la pollution de l'air avec les fameuses particules fines.

Des feux qui se déclarent sans déclaration

Depuis une dizaine d'année la préfecture a décidé d'encadrer cette pratique. Après le drame qui a coûté la vie à cinq randonneurs à Esterençuby au Pays Basque en février 2000. Les feux doivent être déclarés en mairie et signalés aux pompiers. Mais il faut bien constater que ce n'est pas toujours le cas. Par exemple le jour de l'an à Lescun, un feu s'est déclaré sans déclaration.

Le maire de Lescun Pierre-Félix Cauhapé comprend ceux qui ne déclarent pas les feux.

Ludovic Mousques, employé municipal à Sarrance surveille un écobuage © Radio France - Daniel Corsand

Expliquer d'avantage

Ce mercredi à Sarrance en Vallée d'Aspe, on a allumé un feu au dessus de la voie ferrée. Au ras d'une maison d'habitation, pour nettoyer une parcelle. C'est Ludovic Mousquès employé communal de Sarrance qui surveillait ce feu. Il est également éleveur. Dans la vallée aujourd'hui on manque de bras pour faucher, et donc le feu est le seul moyen de garder des parcelles accessibles aux bêtes. Ludovic considère qu'on ne peut pas faire sans ces écobuages. Il faut les encadrer et aussi expliquer que cela profite à tous le monde.

C'est une utilité tant pour la partie professionnelle, pour les bergers les transhumances et les estives, que pour les bêtes sauvages. Il faut en parler un peu plus au lieu de s'alarmer direct dès qu'il y a un petit feu. Là on est à coté d'une maison. C'est maîtrisé pour ce soir. Il n'y aucun risque pour les habitants. Il n'y a que la végétation qui va cramer cette nuit— Un écobueur à Sarrance

Ludovic Mousques, employé communal à Sarrance et éleveur plaide pour l'écobuage

Une pelle pour éteindre en bordure d'écobuage © Radio France - Daniel Corsand

La qualité de l'air s'est améliorée dans notre département mais ce n'est pas le cas dans les Hautes-Pyrénées avec un pic de pollution important aux particules fines depuis 8 jours maintenant.