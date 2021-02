Écobuages : vers l'interdiction pour le week-end dans les Pyrénées-Atlantiques

Les images du week-end dernier de la montagne en flamme sous un épais voile de fumée devraient cette fois être évitées. Alors que plusieurs écobuages mal maîtrisés le week-end dernier ont nécessité l'intervention des pompiers du département, et que l'origine du feu ayant consumé près de 800 hectares au Pays Basque reste à déterminer, Eric Spitz le préfet des Pyrénées-Atlantiques prend cette fois les devants.

"Je ne veux pas courir le moindre risque"

Il a annoncé ce jeudi matin sur France Bleu Béarn Bigorre la tenue d'une réunion en fin de journée, qui débouchera sans doute sur une nouvelle interdiction des brûlages pastoraux. "La tendance est plutôt à l'interdiction des écobuages ce week-end, a-t-il déclaré. Il y aura certes moins de vent que le week-end dernier, mais les vacances scolaires ne sont pas terminées pour toutes les zones, il y aura encore énormément de monde en montagne et je ne veux pas courir le moindre risque. On affinera les dernières estimations en fin de journée, en tenant compte de la météo". Une conférence de presse avec le patron des pompiers du département est d'ores et déjà prévue ce vendredi matin.