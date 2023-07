Ecopâturage et animations à Nîmes au bois des Noyers

C'est le grand retour des moutons dans les zones d’activité économique du territoire, à Nîmes ! L'Agglo renouvelle cet été 2023 l'opération d'écopâturage jusqu’aux environs du 30 août prochain, soit à épuisement du pâturage. Elle a lieu au Bois des noyers, au cœur du parc d'activité Georges Besse, avec des mini-transhumances et diverses animations gratuites autour du troupeau.

Le Parc Georges Besse accueille donc pour la 4e année consécutive un cheptel de moutons au cœur du Bois des noyers. Objectif ? « Remplacer les méthodes d'entretien mécaniques par de l'écopâturage, une solution écologique et vertueuse qui présente de nombreux bienfaits environnementaux, durables et responsables »,explique Bernard Angelras, vice-président délégué à l'Environnement (communiqué)

"Cet été, ni tondeuses ni désherbants : place aux moutons !"

Le cheptel 2023 compte 25 moutons - dont des moutons Nez noir du Valais -, 5 chèvres - élevées au biberon ! -, 2 alpagas - Lilou (qui sera bientôt maman), et Pierrot -, ainsi que 2 ânes - Tom et Gus.

Les animaux se déplaceront tout au long de l’été sur différents espaces du Bois des noyers (pâturage itinérant) suivant leur vitesse de désherbage et la chaleur. Le premier espace occupé est comme d’habitude le bassin Est qui borde le bois, le long de l’avenue du Languedoc.

25 moutons, 5 chèvres et 2 alpagas passent l'été au Bois des Noyers, à Nîmes, pour un été d'écopâturage. - Nîmes Métropole

Infos pratiques :

Bois des noyers, à Nîmes : Parc Georges Besse, au niveau de l'entrée principale du Bois, face au parking.

Animation « Nourrissage des animaux » : tous les jours, de 10h à 11h

Animation « mini transhumance » et « Découverte du travail des chiens de troupeau » : les mercredis 9 et 23 août, à 10h (décalage possible selon conditions climatiques).

Animations gratuites et ouvertes à tous.

Réservation de créneaux auprès du berger, accessible aux groupes de centres aérés ou de maisons de retraite au 06 26 30 02 62.