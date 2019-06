La lente augmentation du nombre de hamsters d'Alsace

Strasbourg, France

La population des grands hamsters est en hausse en Alsace. D'après le dernier décompte de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) effectué pendant le printemps, plus de 720 terriers ont été recensés cette année, contre 709 l'an passé. Une très légère augmentation donc. Une hausse moins sensible qu'en 2018. La population de cette espèce protégée reste fragile. Les pouvoirs publics y voient un encouragement à poursuivre l'expérience d'une gestion concertée encourageant ce qu'ils appellent "les mesures agro-environnementales climatiques collectives". La zone de présence de cette espèce emblématique d'Alsace s'étend sur 18 communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. L'objectif est d'atteindre une population de deux terriers par hectares sur une zone de 600 hectares. Cela fait donc 1200 terriers. On en est loin.