Elections à la chambre d'agriculture : état des lieux au Pays Basque

Pays Basque, France

Beñat Molimos du syndicat basque ELB face à Bernard Layre, président de la FDSEA 64. Les deux hommes débattront ce vendredi et samedi dans un numéro spécial d'Herriko Plaza, consacré aux élections à la chambre d'agriculture départementale.

33 sièges à pourvoir

Les agriculteurs des Pyrénées-Atlantiques ont jusqu'au 31 janvier minuit pour choisir leurs représentants à la chambre d'agriculture départementale. Une structure publique qui a pour mission de représenter et conseiller le monde agricole.

Un secteur en perte de vitesse...

Un quart des exploitations agricoles du Pays Basque a disparu entre 2000 et 2010. Aujourd'hui, on compte 167 000 hectares de terres agricoles, soit 56% de la superficie du Pays Basque. Mais ce chiffre aussi est en baisse : l'agriculture perd en moyenne 1 280 hectares par an (9% de la surface agricole utile). La principale cause étant évidemment l'urbanisation.

... mais qui reste dynamique !

Avec 4 500 fermes, l'activité agricole est deux fois plus présente au Pays Basque qu'au niveau hexagonal (une ferme pour 64 habitants au Pays Basque contre 128 habitants en France). Le secteur représente 8 600 emplois, soit près de 7% de la population active. Et on dénombre 85 installations en moyenne chaque année.

La superficie moyenne des exploitations basques est de 28 hectares, deux fois plus petite que la moyenne française.

L'élevage : principale activité

Plus de 85% des fermes ont une activité d'élevage. Le département des Pyrénées-Atlantiques est le premier producteur d'Aquitaine de vaches à viande. Il est également le premier en nombre d'éleveurs ovins : ils sont 1 750 pour 490 000 brebis laitières dont 90% installés au Pays Basque, en zone montagne.

La bio en plein essor

L'agriculture biologique connait un développement considérable ces dernières années avec des dizaines de conversions chaque année. Le nombre d'exploitations certifiées bio atteint aujourd'hui 568 dans le département.

Les candidats aux élections de la chambre d'agriculture

Quatre listes sont en lice pour les élections à la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques : celle de la FDSEA-JA, d'ELB, la Confédération paysanne et la Coordination rurale.

Lors des dernières élections en 2013, la FDSEA était arrivée en tête avec 49.6% des suffrages. L’alliance ELB-Confédération paysanne Béarn, en progression, avait obtenu 35.3% des voix. Résultats en hausse également pour la Coordination rurale (15%). Le scrutin avait été marqué par une forte augmentation du taux d'abstention (37%).