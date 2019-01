Elections aux Chambres d'agriculture : en Bretagne qui va piloter la première région agricole de France ?

Les agriculteurs élisent jusqu'au 31 janvier leurs représentants dans les Chambres d'agriculture et les Chambres régionales. 3 listes sont en présence en Bretagne : FDSEA-JA, Coordination rurale et Confédération paysanne.

Rennes, France

Véritables parlements du monde agricole dans chaque département, les Chambres d'agriculture sont renouvelées tous les 6 ans. Ces organismes publics, financés en partie par les exploitants eux-mêmes, aident notamment les agriculteurs dans le financement de projets et gèrent les aides publiques. Elles travaillent en lien étroit avec l'Etat. Jusqu'au 31 janvier les exploitants agricoles sont amenés à renouveler leurs représentants soit en ligne, soit par courrier postal.

De moins en moins de paysans en Bretagne

Au centre de ce scrutin, l'avenir de l'agriculture bretonne, première région d'élevage en France, qui a perdu 2,4% de ses effectifs en 10 ans : elle compte 3 départs pour une installation (il y a eu 465 installations en 2018) et la moitié des exploitants ont plus de 50 ans.

Une agriculture qui résiste malgré tout.

Dans un contexte de forte concurrence et de crises régulières, l'agriculture bretonne reste dynamique : en moyenne dans une commune rurale moyenne, la production agricole représente 40 à 60 exploitations, 80 emplois et 6 millions d'euros de chiffre d'affaires (chiffres Chambre régionale d'agriculture). L'élevage représente plus des 2/3 du chiffre d'affaires annuel. La Bio est en plein développement et c'est l'un des enjeux forts des années à venir. La région comptait en 2018 38 893 exploitants et 28 625 salariés. L'agriculture bretonne est adossée à une industrie agroalimentaire puissante.

La Bretagne première région dans le domaine de l'élevage © Maxppp - Béatrice le Grand

La FDSEA va-t-elle rester majoritaire ?

Lors des élections de 2013, la FNSEA, avec les Jeunes Agriculteurs, avait conforté sa place de premier syndicat agricole français, devant la Coordination Rurale en hausse et la Confédération Paysanne en baisse. La FDSEA est à la tête des 4 Chambres d'agriculture bretonnes et de la Chambre régionale de Bretagne. Les crises de ces dernières années pourraient menacer la prédominance du syndicat majoritaire. Les 3 syndicats défendent des rémunérations décentes pour les paysans et une agriculture de qualité, mais ils sont en désaccord notamment sur les orientations à donner à la PAC, la Politique agricole commune, au niveau européen.

Une élection aussi pour les salariés.

Les salariés agricoles participent aussi à ce scrutin dans leur collège. Ils représentent 4% des emplois bretons. La FGA-CFDT était en 2013 le premier syndicat français dans l'agriculture.

