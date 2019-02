Elections aux chambres d'agriculture : les FDSEA toujours aux commandes dans le Berry

Châteauroux, France

Carton plein pour les sections départementales de la FNSEA dans le Berry. A l'occasion des élections dans les chambres d'agriculture, le syndicat agricole majoritaire arrive largement en tête dans l'Indre et dans le Cher. Dans l'Indre, la liste de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs recueille un peu plus de 55% des voix, ce qui lui permet de rafler 14 des 18 sièges. Avec un peu moins de 25% des voix, la Coordination Rurale obtient deux siéges tout comme la Confédération Paysanne qui a obtenu un peu plus de 20% des voix. Le rapport de force reste donc le même, largement favorable à la FDSEA. Comme on l'avait évoqué sur France Bleu Berry, le taux de participation est très faible : un peu de plus de 45% des voix. L'élection du nouveau président la chambre d'agriculture aura lieu le 28 février.

Pas de surprise non plus dan sle Cher ou la FDSEA associée là aussi aux Jeunes Agriculteurs, arrive largement en tête avec près de 57% des voix (14 sièges). La Coordination Rurale obtient 29,5% des sufrages (3 sièges) et la Confédération Paysanne 13,5% (1 siège). Le taux de particpation dans le Cher est inférieur à 42% ! La session d'installation de la nouvelle chambre aura lieu le 1er mars.