Elections Chambres d'agriculture: la Coordination rurale en tête dans la Vienne, la FNSEA et les JA dans les Deux-Sèvres

Les résultats des élections dans les Chambres d'agriculture sont tombés ce mercredi soir. Dans les Deux-Sèvres, la FNSEA et les JA arrivent en tête. Dans la Vienne, la Coordination rurale remporte le plus grand nombre de sièges : 13.

Deux-Sèvres, France

Les élections des Chambres d'agriculture ont été marquées par un faible taux de participation. 40% de participation seulement dans la Vienne et dans les Deux-Sèvres. Les résultats sont tombés ce mercredi 6 février.

FNSEA et JA en tête dans les Deux-Sèvres

Dans les Deux-Sèvres, 2 503 personnes ont voté. La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs remportent 52.72% des suffrages, soit 14 sièges. Derrière eux, on retrouve la Confédération paysanne (23.83%) avec deux sièges, suivie de la Coordination rurale (23.45%) avec également deux sièges.

13 sièges sur 17 pour la Coordination rurale dans la Vienne

Du côté de la Vienne, on compte 1 848 votants. La Coordination rurale remporte 40% des voix et donc 13 sièges. La FNSEA et JA obtiennent 38,21% des suffrages et deux sièges. La confédération paysanne 21% des voix et deux sièges.