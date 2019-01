Élections dans les chambres d’agricultures corses : les forces en présence

Corse, France

Alliances et dissidences se sont faites dans un climat tendu après les soupçons de fraudes agricoles mis en avant par le CODAF ou encore la plainte déposée par l'association Anticor contre la corruption. Au final six listes sont candidates, trois en Haute-Corse avec la FDSEA et les jeunes agriculteurs qui sont partis séparément face à Via Campagnola. Trois également en Corse-du-Sud, ici JA et FDSEA font liste commune mais l'union n'a pas pu se faire entre Mossa Paisana et Via Campagnola. Les résultats seront connus le 8 février prochain.

Mode d’emploi

Parmi les votants on compte près de 3000 chefs d'exploitation et c'est dans cette catégorie que se joue l'élection puisque les chambres d'agricultures départementales sont respectivement constituées de 5 collèges et 33 sièges. 18 sont attribués au premier de ces collèges celui des exploitants donc, les 15 autres sièges étant répartis entre les propriétaires, salariés, coopératives, retraités et autres organisations syndicales ou caisses d'assurance et de mutuelles. Le vote est effectué par correspondance ou bien en ligne directement sur les sites des chambres.

Tendance à la division

En Corse-du-Sud…

Dans le sud Via Campagnola et la Mossa Paisana ne sont pas parvenus à faire et l'union et sont partis en ordre dispersé face à un couple JA/ FDSEA qui dure.

…et en Haute-Corse

Dans le nord de l’île la FDSEA et les jeunes agriculteurs sont partis séparément face à une troisième liste Via Campagnola.

Le vote en ligne sera ouvert dès le 14 janvier via les sites des chambres d'agriculture.