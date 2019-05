Élections européennes : José Bové s'inquiète de la baisse envisagée des aides aux agriculteurs

Après dix ans de mandat de député européen, José Bové ne se représente pas aux prochaines élections. Le vice-président de la commission agriculture au Parlement européen s'inquiète de l'avenir de la Politique agricole commune (PAC) et de la baisse envisagée des aides aux agriculteurs.

Le 26 mai 2019, les électeurs européens sont appelés à voter pour élire leurs députés. Parmi les domaines de compétence de l'Union européenne, la Politique agricole commune, qui en est le mastodonte. Elle représente 40% de son budget et elle est vitale pour les agriculteurs. Même si elle est souvent critiquée, elle est synonyme de survie pour nombre d'entre eux. 77% des agriculteurs français en bénéficient, environ 360.000 exploitations, soit deux fermes sur trois. Chacune touche en moyenne 25.000 euros d'aides par an. La France est le premier pays bénéficiaire de la PAC : plus de 9 milliards d'euros d'aide chaque année, sur un budget total de 52 milliards.

Des aides directes en fonction de la surface des fermes

Créée en 1962, la PAC a comme triple objectif la garantie de la stabilité des prix, l'amélioration du revenu des agriculteurs et la modernisation du secteur. L'enveloppe la plus épaisse est constituée par ce qu'on appelle le premier pilier. Ce sont les aides directes aux agriculteurs : 85% de ces aides sont distribuées en fonction de la surface des fermes, indépendamment de ce qu’elles produisent. Plus la ferme d’un agriculteur est grande, plus il touche d’aides. Les 15% restants dépendent de la production, comme le nombre de têtes pour l’élevage bovin viande par exemple.

Le second pilier est consacré au développement rural. Il concerne entres autres la “modernisation” des exploitations agricoles, certaines aides à l'installation, des aides spécifiques pour les zones à handicaps naturels comme les zones de montagne, ou encore l'agriculture biologique et des mesures dites agro-environnementales.

Une baisse de 5 à 15% du budget de la PAC ?

L'accord pour la PAC 2021-2027 n'a finalement pas été conclu avant les élections européennes. Il y a de nombreuses incertitudes quant à son budget notamment. Avec le Brexit, cela entraînera la fin de la contribution britannique. La Commission européenne propose aussi de baisser le budget de la PAC entre 5 et 15% et de renforcer l’autonomie des Etats. Si cette tendance se confirmait, José Bové estime que cela impacterait de nombreuses exploitations. Il faut savoir que sans les aides de la PAC, plus de 50% des fermes seraient déficitaires. Le député européen sortant a accordé une interview à France Bleu.

Le budget s’annonce en baisse pour la PAC à venir, ça va donc se traduire par une baisse des aides directes aux agriculteurs, vous êtes inquiet ?

José Bové - "Il faut remettre les pendules à l’heure. Aujourd’hui, on ne sait pas quand les Anglais vont sortir, si ils sortent et comment. Cela a une incidence fondamentale sur le budget européen et notamment celui de la PAC donc à partir de là, quel va être le budget de l’Union européenne, on n’en sait absolument rien. Le vote est reporté à l’hiver prochain. La Commission européenne et notamment le commissaire à l’Agriculture, Phil Hogan, proposait une baisse : faire passer la PAC de 38 % du budget européen à 28%.

A l’heure qu’il est, tout ça est complètement éteint. On ne peut pas faire de prévisions sur ce qui va se passer. Cela va dépendre d’abord des élections, de comment les différentes listes vont défendre l’avenir de la PAC et des paysans. Cela va aussi dépendre du contexte politique à l’hiver prochain avec une nouvelle commission donc peut-être des nouveaux objectifs, un conseil et un Parlement qui devront eux aussi se positionner. "

Il y aurait des conséquences directes pour les zones les plus fragilisées comme les zones de montagne ?

"Si la baisse du budget de la PAC et donc la diminution des aides se confirme, ce sont les zones de montagne, les zones difficiles qui vont être les premières touchées. On ne peut pas parler de la PAC sans parler des accords de libre échange. Qui dit accord de libre échange, dit importation sur le territoire français de plus de viande, ovin et bovin, en général. Et là ce sont directement les zones de montagnes qui vont trinquer les premières. Comment concurrencer les Feed Lots où il y a 100.000 têtes de bétail à la fois, élevées sur du béton face à des zones herbagères où on nourrit des animaux à l’herbe ? Donc il faut à la fois être très clair sur la PAC, il faut dire “pas d’agriculture dans les accords commerciaux internationaux”. Si on commence à mettre l’agriculture dans des négociations avec les Etats-Unis, c’est cinglé !"

Le projet de réforme de la Pac de la commission européenne envisage un rôle accru des États en termes de contrôle environnemental, c’est dangereux ?

"Aujourd’hui, les propositions du commissaire, c’est d’abandonner l’idée même d’une politique agricole qui s’applique sur l’ensemble des 27 ou 28 Etats membres. En gros, ils disent que les Etats vont pouvoir choisir les mesures et faire des propositions à la commission qui mettra son tampon. On va avoir des propositions très différentes suivant les Etats et qui ne tiendront pas compte d’un projet agricole. Si on veut maintenir les paysans, lutter contre le réchauffement climatique et satisfaire les consommateurs qui ne veulent plus de pesticides ou de saloperies dans les élevages, il faut une politique globale, et pas du cas par cas Etat par Etat."

La répartition du budget européen par pays © Visactu