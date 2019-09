Elevage : le Concours National 2019 de la race Limousine se tient à Périgueux jusqu'à dimanche

Limousin, France

C'est l'un des grands rendez-vous annuels de la race Limousine. Après Châteauroux l'an passé, le Concours National de la race Limousine se tient à partir de ce vendredi et durant tout ce week-end à Périgueux en Dordogne.

500 bovins seront présents en plein centre-ville de la capitale périgourdine. La quasi-totalité des régions françaises sera représentée, à travers les 180 élevages qui aligneront des animaux pour les différents concours et ventes, ce qui au passage illustre la dynamique d'implantation de la race Limousine dans toute la France : elle est en constante progression depuis 15 ans.

Mais c'est quand même bien de chez nous que viendra le plus gros des troupes, ou plutôt du troupeau... La Corrèze enverra 134 bêtes et la Haute-Vienne 132. Les deux départements aligneront donc à eux seuls plus de la moitié des animaux présentés. Autant dire que les éleveurs haut-viennois et corréziens joueront donc pratiquement à domicile.

Le National est une "vitrine essentielle" - Jean-Marc Alibert, Président du Herd-Book Limousin

Ce rendez-vous annuel est un peu considéré comme le "Championnat de France" de la Limousine, en quelque sorte. "C'est une vitrine vraiment essentielle, les éleveurs montrent le meilleur de leurs élevages, de leur savoir-fairre" explique le Président du Herd-Book Limousin et de France Limousin Sélection, Jean-Marc Alibert. Cette manifestation, qui "n'est pas un défilé de mode" précise-t-il, est bien sûr importante pour les éleveurs français, mais "il y a a aussi beaucoup d'étrangers qui se déplacent, notamment lors de la vente aux enchères, explique Jean-Marc Alibert. "Et ils ne se déplacent pas uniquement pour la vente", poursuit-il, "ils vont aussi voir les élevages, voir les tendances, les souches intéressantes qu'ils souhaitent importer chez eux, c'est ça le coeur du National, en plus de la vitrine pour les éleveurs français".

Ce National 2019 se tient dans le cadre du 3ème salon de l’élevage Péri’Meuh, à Périgueux donc, jusqu'à dimanche soir.