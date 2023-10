Élevage : On a perdu 5.000 vaches en Ardèche et dans la Drôme depuis 2010

Il y avait 37.420 vaches en Drôme et Ardèche en 2010. En 2022 il n'y en avait plus que 32.182, selon les chiffres officiels du ministère de l'Agriculture ( source Agreste ), soit 5.000 vaches en moins. Une baisse spectaculaire quand on sait que nos départements sont loin d'être les plus "peuplés" (un peu plus de 9.000 bovins en Drôme, presque 23.000 en Ardèche, contre plus de 200.000 par exemple dans l'Allier). Une baisse qui s'explique par plusieurs facteurs : les difficultés face au prix du lait, la hausse du cours de la viande qui incite à vendre, et puis les départs à la retraite.

Les chiffres Ardèche

En 2010 : 25.860 vaches

En 2022 : 22789 vaches (-12%)

En 2010 : 51.920 bovins au total (génisses, veaux, mâles)

En 2022 ; 49.011 bovins

Les chiffres Drôme