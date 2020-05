Dans le Sud Mayenne, un producteur de fromages dénonce des règles trop strictes sur les marchés

Il ne comprend pas cette décision. Arnaud Bignon est éleveur au Buret dans le Sud Mayenne, il fabriquedu fromage bio de chèvres et de brebis, qu'il vend depuis dix ans tous les vendredis matins sur le marché de Meslay-du-Maine. Il a l'habitude d'installer son stand vers 9h30, après son travail à la ferme. Mais désormais la mairie de Meslay-du-Maine demande aux vingt-sept commerçants de s'installer avant 8h30.

Il s'agit en fait d'un arrêté municipal qui date de 1997, appliqué à la lettre en raison des risques sanitaires. La mairie souhaite que tout soit prêt à l'arrivée des clients, pour faire respecter les distances de sécurité, et le sens de circulation sur le marché. Et l'emplacement de l'éleveur, au cœur du marché, ne lui permet par de venir s'installer quand le marché a déjà commencé. Le maire sortant de Meslay du Maine qui a géré le dossier, Jean-Marc Poulain, explique que la commune faisait preuve jusque là de tolérance, mais pour Arnaud Bignon, cette réorganisation est une difficulté supplémentaire, après deux mois très compliqués.

C'est la période où on a le plus de travail, il y a les légumes à mettre en place, le foin à faire. Je suis énervé, on est fatigués, on n'en peut plus, on se bat toujours pour essayer de vendre nos produits, et on nous met toujours des bâtons dans les roues, ce n'est pas juste quoi. On est plein de petits producteurs à être dégoûtés, ça a été très difficile cette période-là. Ce n'est pas possible, je dis vous nous mettez des contraintes sur les marchés, alors que dans les grandes surfaces, il ne se passe rien, il n'y a pas de sens de circulation. Nous on est scandalisés" - Arnaud Bignon.