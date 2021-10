Éleveurs et bouchers désemparés après la fermeture administrative de l'abattoir de Valenciennes pendant 2 mois

Alain Dupont le président de l'abattoir lui même éleveur a bien du mal à comprendre la décision de fermeture, il est catégorique il n'y a aucun problème sanitaire, "_toutes les analyses sont négatives au niveau bactéries et salmonelle"_. Preuve de la qualité des services rendus par l'équipe de 23 salariés, selon lui, la fréquentation qui a triplé depuis que la nouvelle équipe a repris l'établissement public.

Le président s'inquiète donc de cette fermeture pour des questions de "paperasse" et donc de cette "potentielle source de contamination bactérienne". Selon lui certains n'arriveront pas à tenir les 2 mois de fermeture, car les éleveurs ne pourront pas toujours faire la route jusqu'à Nouvion en Thiérache ou Fruges dans le Pas de Calais les abattoirs publics les plus proches.

C'est le cas de Thomas Soreau à Verchain Maugré, l'éleveur de porc fournit trois artisans bouchers du secteur toutes les semaines, il revendique une viande de qualité, mais avec cette fermeture administrative il est inquiet

Pour pouvoir faire de la qualité et du local, il faut un outil d'abattage proche. En l'absence d'un abattoir ce circuit court ne pourra pas continuer. Il est pas question que j'envoie mes animaux à 200km avant d'être abattu et rapatrier les viandes, c'est pas dans notre logique ! il y a une éthique derrière tout ça, en un quart d'heure mes animaux sont arrivés à l'abattoir, comme c'est un petit abattoir, les animaux n'attendent pas, il y a donc un minimum de stress, on pas beaucoup mieux aujourd'hui

Son boucher aussi est inquiet, car si certains vont se retourner vers d'autres producteurs, Sylvain Pottier, lui boucher à Valenciennes est un fervent défenseur du local

On achète toutes nos viandes en local, à moins de 12 km du magasin, tout est abattu à l'abattoir de Valenciennes. Déjà l'année dernière ils avaient arrêté l'abattage d'agneaux, ça nous avait mis un coup de massue, notre petit éleveur de Monchaux avait arrêté l'élevage d'agneaux. Matin, midi soir on nous dit qu'il faut manger local, et petit à petit on ferme toutes les petites structures