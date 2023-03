"Elles sont délicieuses" : les premières fraises de l'année arrivent sur les marchés de Dordogne

Helena s'approche d'un étalage de fruits et légumes et aperçoit le produit qu'elle est venue chercher : des fraises du Périgord ! Les premières de la saison sont vendues par deux maraîchers sur le marché de Vergt ce vendredi 24 mars. Malgré la pluie, elles font le bonheur des amateurs de fruits rouges et de produits locaux.

"Je vais vous prendre une barquette", lance Helena après s'être assurée qu'il s'agissait bien de la variété des gariguettes, ses préférées. Elle les a découvert il y a quatre ans et les adore. A peine l'achat effectué, elle décide de goûter la plus belle du lot. "Elle est vraiment sucrée, elle a beaucoup de goût et est légèrement acidulée, c'est parfait !", décrit celle qui ne veut les manger le plus naturelles possibles, et surtout sans rajouter de sucre.

Un manque de soleil

Pourtant, un peu de sucre en plus ne ferait pas de mal, conseille Jacqueline, la maraîchère. "Elles ne sont pas mauvaises mais manquent encore un peu de soleil", estime-t-elle. Avec sa fille Chantal, elles ont déjà vendu quelques barquettes à trois euros les 250 grammes mais attendent les beaux jours qui "donnent plus envie d'en manger".

De l'autre côté du marché, Maria est aussi derrière son stand. Elle n'a pas encore beaucoup de fraises mais espère que la saison sera bonne. "Il n'y a pas beaucoup plu cet hiver, regrette-t-elle, mais il y en aura quand même et il va pleuvoir, il faut rester optimiste !".

Pour Laure, venue acheter des champignons avec son mari, il est encore trop tôt pour les fraises. "On achète local et de saison, j'attends encore un peu pour qu'elles aient plus de goût", explique-t-elle. Mais Jean, son époux, fait la mou. Il vient de voir les beaux fruits rouges et concède : "j'en prendrais bien mais je suis ses instructions !".

Faire un vœu

Un autre couple, au contraire, n'hésite pas une seconde. L'arrivée des fraises sur le marché est une belle surprise pour Eva et Robert qui se disent "très tentés". "Mon grand-père me disait toujours quand on voit quelque pour la première fois, il faut l'acheter", se souvient la femme qui commande une barquette. "Il faut que l'on goûte Robert !", s'exclame-t-elle en se tournant vers son mari.

Verdict : elles sont "délicieuses, bien molles, bien douces, contrairement à celles venant d'Espagne ou du Maroc". Selon le dicton du grand-père d'Eva, elle doit même aller jusqu'à faire un vœu. Une seule chose lui passe par la tête : que le marché de Vergt continue d'exister.