Emma, future éleveuse ligérienne de 17 ans, met en avant une activité durable au Salon de l'Agriculture

Quand elle s'accroupit dans la paille pour flatter le cou d'une génisse, Emma se sent à sa place sans trop savoir pourquoi. Depuis ses 14 ans elle suit un cursus agricole. Aujourd'hui en 1ere au lycée agricole de Ressins, sur la commune de Nandax (Loire), elle est depuis septembre 2021 en alternance dans une exploitation de Saône-et-Loire. Elle est l'un des visages de l'exposition d'Adivalor, au Salon International de l'Agriculture de Paris qui ouvre samedi 26 février.

"Quand on voit le nombre d'agriculteurs qui diminue, ça donne envie de sauver le monde agricole."

Emma ne sait pas expliquer d'où vient sa passion pour l'élevage, mais elle a la foi chevillée au corps. Copier

Parmi les initiatives promues par Adivalor, une société qui met en avant des pratiques agricoles durables, il y a par exemple le recyclage des filets qui enveloppent les bottes de foin pour les vaches. C'est au contact de ces bovins qu'Emma a eu un coup de foudre pour l'agriculture, dans l'exploitation de vaches allaitantes de son oncle. "C'est un échange de confiance avec les animaux, je leur fais confiance et ils me font confiance" sourit l'adolescente.

Faire un vêlage, c'est notre renouvellement, c'est nos prochaines vaches, c'est le plus beau dans notre métier.

Au lycée de Ressins, elle a mis au monde des veaux, "peut être le meilleur de notre métier, faire un vêlage, c'est notre renouvellement, c'est nos prochaines vaches, c'est le plus beau dans notre métier." À 17 ans, l'adolescente parle déjà comme une professionnelle. Elle ne se sent pas du tout en décalage avec les autres jeunes de sa génération. Quand on lui parle des petits salaires, des difficultés du métier, elle répond avec la foi chevillée au corps. "Quand on voit le nombre d'agriculteurs qui diminue, ça donne envie de sauver le monde agricole."