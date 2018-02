Alors que plusieurs manifestations agricoles ont eu lieu cette semaine, Emmanuel Macron recevra jeudi prochain, à l'Elysée, environ 1.000 jeunes agriculteurs, deux jours avant la journée qu'il passera au Salon de l'Agriculture samedi, a indiqué jeudi l'Elysée.

Les préfets chargés de choisir les agriculteurs

Comme pour la soirée avec un millier de maires en novembre, les préfets ont été priés par la présidence de choisir chacun une dizaine d'agriculteurs de moins de 35 ans et installés l'an dernier pour les inviter à cette "réception de la nouvelle génération agricole".

Toutes les productions représentées, autant de femmes que d'hommes

"Ils seront représentatifs de toutes les productions et de toutes les régions et comprendront autant de femmes que d'hommes", a précisé l'Elysée pour qui "cette "génération Y de l'agriculture devra relever l'ambition de faire de la France le pays ou on mange le mieux, plus sainement et plus durablement".

Les agriculteurs inquiets de la nouvelle carte des zones défavorisées

Ce sera l'occasion pour le chef de l'Etat de tenter de se réconcilier avec un monde agricole inquiet, alors que cette semaine ont eu lieu plusieurs manifestations d'exploitants qui craignent d'être exclus des zones défavorisées donnant droit à des aides européennes, dont la carte va être revue à la demande de l'Union européenne. Au total, 3.555 communes supplémentaires intégreront la nouvelle carte qui doit remplacer à partir du 1er janvier 2019 la carte actuelle, datant de 1976, et qui compte 10.429 communes.

Mais, selon le ministère, certains départements continuent à poser problème comme le Gers, l'Indre-et-Loire, l'Aveyron ou les Deux-Sèvres, qui risque d'être le plus grand perdant de la réforme. Des agriculteurs des Deux-Sèvres ont bloqué mercredi et jeudi des tronçons des autoroutes A10 et A83. Dans ce département, le projet de réforme enlèverait à un millier d'éleveurs, répartis dans 200 communes, cette aide qui peut représenter jusqu'à la moitié de leurs revenus, selon la FNSEA. Des agriculteurs ont aussi organisé des barrages filtrants aux entrées d'Auch et de Pau ou encore d'Orléans, Tours, Niort ou Vierzon. Des manifestations hebdomadaires sont aussi organisées dans l'ouest, pour faire pression sur la grande distribution.

Un plan pour la filière bio

Lors de sa visite samedi au Salon de l'Agriculture, passage obligé pour les présidents de la République, l'exécutif a prévu d'annoncer son plan pour le développement de la filière bio et pourrait également annoncer des mesures pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Lors de ses vœux aux agriculteurs le 26 janvier en Auvergne, le chef de l'Etat leur avait assuré que l'agriculture française pouvait retrouver "le printemps" en changeant de modèle pour privilégier la qualité et l'ouverture sur le monde et promis un plan d'investissement de cinq milliards d'euros.