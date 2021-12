En 10 ans, le nombre d'agriculteurs a chuté de 22% en Normandie, celui des fermes de 25%

La Normandie a perdu 25% de ses exploitations en 10 ans et 22% de ses exploitants agricole. C'est plus que la moyenne nationale et les syndicats d'agriculteurs sont inquiets.

C'est une dynamique entamée dans les années 2000 qui se prolonge : la Normandie perd des agriculteurs et des exploitations agricoles. Sur l'ensemble de la région, le nombre de ferme a chuté de 25% en 10 ans et celui du nombre d'exploitants de 22%.

Des situations différentes en fonction des départements normands

Si la baisse est généralisée, la nature de l'activité agricole de chaque région produit des différences. C'est dans la Manche que cette chute est la plus marquée : 29% de fermes et 25% d'exploitants en moins. Pour la Chambre d'Agriculture de Normandie, cela s'explique par une restructuration de l'élevage, activité agricole majoritaire dans le département. Il y a de moins en moins d'élevages mais ils se sont diversifiés, sont montés en qualité et ont même maintenu leur en viande et leur production laitière. Ces fermes produisent autant mais différemment avec moins d'exploitants agricoles. Les exploitations sont plus petites et beaucoup se regroupent.

Dans l'Eure et en Seine-Maritime, le nombre d'exploitant baisse aussi significativement, de 23% et le nombre d'exploitations aussi, de 26%. L'Orne et le Calvados sont au niveau de la moyenne nationale. En France, le nombre de fermes a chuté de 20% en 10 ans, c'est le cas aussi pour ces deux départements. Les agriculteurs sont 19% de moins dans le Calvados et 17% dans l'Orne.

Tous les départements n'en sont pas au même point mais d'une manière générale, la Normandie est en retard sur l'agriculture biologique. Il y a 2,5 fois plus d'exploitations en bio qu'il y a 10 ans mais en France, elles ont été multipliées par 3 en moyenne. La Manche est le département le plus en avance, l'Eure et la Seine-Maritime sont les plus en retard.

Les chiffres de ce rapport décennal sur l'agriculture normande montre que les exploitations sont souvent de plus en plus grandes avec des agriculteurs qui se regroupent en société mais qui sont de moins en moins nombreux et cela inquiète les syndicats de la profession.

La reprise des exploitations et l'entrée de nouveaux agriculteurs dans la profession : un enjeu majeur pour les syndicats

Le secrétaire général de la Confédération paysanne dans le Calvados, Patrick Hamel, ne mâche pas ses mots : "Pour moi c'est catastrophique. Ça fait 50 ans que les fermes n'arrête pas de s'agrandir et à côté de ça, les petites fermes de disparaître." Pour le syndicat, l'augmentation de la taille des exploitations fait qu'elles sont beaucoup plus chères. Difficile pour des jeunes qui entrent dans la profession de les reprendre quand le prix est si élevé. Pour Patrick Hamel, cela pose aussi la question du type d'agriculture vers lequel on se dirige. Il craint que ces grandes exploitations fassent de la culture intensive, de moins bonne qualité destinée plus à de l'exportation qu'à la consommation locale. Pour le porte-parole de la Confédération paysanne dans l'Orne, Laurent Leray, il y a aussi une responsabilité des politiques menées pendant des années : "Elles ont favorisé l'agrandissement. On sait bien que la politique agricole commune (PAC) a plutôt favorisé les aides aux hectares que les aides aux actifs."

En Normandie, la taille moyenne des exploitations est de 73 hectares. On est encore loin des immenses parcelles de 178 hectares en moyenne aux Etats-Unis. © Maxppp - Pascal Proust

Face à cette situation, l'enjeu est d'attirer de nouveaux agriculteurs vers la profession. Pour Laurent Leray, cela passe, par exemple par la rémunération : "On est toujours montré comme une profession qui travaille beaucoup et gagne peu. Il faut que l'agriculture soit attractive." Et l'urgence est là. En Normandie, un tiers des chefs d'exploitations ou co-gérants aura 60 ans dans les 3 années à venir et partir à la retraite, cela représente 20% des surfaces agricoles qui vont devoir trouver un nouvel exploitant. Pour Maxime Beaugeois, responsable des installations au syndicat des Jeunes Agriculteurs, les besoins sont multiples. "Le but c'est vraiment d'essayer d'insuffler des vocations chez les jeunes et les moins jeunes," explique le syndicaliste, "pour motiver dans les métiers de l'agriculture parce qu'on a aussi besoin des métiers techniques, banques etc, tous ces métiers autour de l'agriculture."

Pour Patrick Hamelin de la Confédération paysanne, il y a tout de même de quoi espérer : "Il y a plein de jeunes qui ont envie de s'installer en agriculture, mais sur de plus petits systèmes. Il y a possibilité de vivre sur 20 hectares alors que maintenant, les fermes dans le bocage c'est 150 hectares." La Chambre d'agriculture veut aussi rassurer. Elle estime qu'il n'y a certes pas assez de candidats à la reprise d'exploitations mais leur nombre reste stable et en Normandie, les fermes finissent toujours par être reprises.