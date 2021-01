En 2021, les ports de pêche de Cornouaille vont "continuer de s'adapter"

Malgré des volumes de pêche en baisse, le syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance de Cornouaille et la CCI de Quimper vont poursuivre leurs investissements. L'année 2020 a été difficile pour la filière pêche, mais la Cornouaille reste la première place pour le poisson frais en France.

Sans surprise, le volume de pêche est en baisse en 2020 dans les six ports de Cornouaille, de 10,6%. Côté sous, la baisse est de 17 millions d'euros par rapport à 2019. L'année a été exceptionnelle à de nombreux égards, rappelle le président du syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance de Cornouaille, Michaël Quernez. D'abord parce qu'elle a très mal commencé côté météo, avec des conditions catastrophiques pour les pêcheurs côtiers. Ensuite avec le confinement décrété au mois de mars, et l'activité des pêcheurs hauturiers, qui pêchent au large, loin des côtes, a été stoppée. La fermeture des frontières et des restaurants a aussi pesé sur la filière. Certains ports s'en sortent mieux que d'autres. Tous sont restés ouverts toute l'année.

à lire aussi Coronavirus : les criées bretonnes s'organisent pour limiter les pertes

Bilan contrasté

À Douarnenez, "les débarquements de sardine ont été considérables" en 2020, explique Christophe Hamel, le directeur des criées de la Chambre de commerce et de l'industrie de Quimper. En raison de la météo puis des apports situés plus au nord, de nombreux navires ont en effet dû débarquer à Douarnenez, ce qui fait de 2020 la meilleure année au niveau du tonnage (+30% par rapport à 2019) et de la valeur enregistrée sous criée.

Le port de Concarneau s'en sort aussi plutôt bien. La pêche côtière a bien fonctionné, puisque "les poissonniers ont continué d'acheter", explique Christophe Hamel, "et on a pu maintenir une activité commerciale sur le port de Concarneau".

80% de l'activité du port

Le bilan est beaucoup plus contrasté au Guilvinec, où la pêche hauturière représente 80% de l'activité du port de pêche. À Loctudy, cela représente 73% du tonnage. La filière a en effet subi la fermeture des marchés en raison du confinement, puis une chute de la demande pour les produits hauts de gamme traditionnellement destinés aux restaurateurs.

Malgré ces chiffres, la Chambre de commerce et de l'industrie de Quimper maintient ses investissements. "On a investi 5 millions d'euros en 2020 dans les ports de Cornouaille, indique Philippe Le Carré, le directeur des ports de la CCI de Quimper, et en 2021, on va investir 12,6 millions d'euros pour moderniser notre informatique, améliorer l'ergonomie au travail, innover sur le suivi de nos bacs, la distribution des lots après la vente". Les criées du Guilvinec et de Concarneau vont notamment être modernisées.