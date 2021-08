En Afrique du Sud, un passionné cultive des truffes du Périgord et il s'est formé en Dordogne

Volker Miros et son fils Paul ont une centaine d'hectares de truffières dans une région montagneuse et froide de l'Afrique du Sud, pas loin du Cap. Les deux Allemands, passionnés de champignons, sont des pionniers dans cette région du monde. Ils sont venus se former en Dordogne.

Volker Miros, c'est une grosse barbe blanche et une peau tannée par le soleil de l'Afrique du Sud. Cet Allemand de 81 ans installé au pays des Springbocks a importé ses premiers spores de truffes noires du Périgord il y a un peu plus de dix ans sur son immense ferme, Woodford Truffles, au milieu des montagnes désertiques et froides de la côte atlantique, à deux heures de route du Cap.

Un passionné de champignon

L'homme est un véritable passionné : "Cela remonte à mon enfance, quand on allait aux cèpes les dimanches matin d'automne et qu'on les mettait dans la sauce du rôti du dimanche", raconte Volker Miros. "Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, j'ai voulu faire pousser des cèpes au pied de mes chênes, mais ça n'a jamais marché. Alors j'ai essayé les truffes. J'ai regardé où poussent les truffes dans l'hémisphère nord, entre 32° et 35° au Nord, je me suis dit, regardons si ça marche entre 32° et 35° au Sud".

Dans les années 2000, Volker Miros et son fils Paul vont en Italie, et en Dordogne, pour se former auprès des trufficulteurs du coin : "On est venus surtout pour le vin!", rigole le vieil homme. "Non, on a appris l'entraînement des chiens, des conseils qu'on a appliqué sur notre ferme", raconte-t-il.

Août, la saison de la truffe en Afrique du Sud

Ils ont aussi développé une technique très précise scientifiquement, modifié l'acidité des sols à coups de tonnes de chaux vive, et surtout beaucoup attendu. Cinq ou six ans avant les premières truffes.

Aujourd'hui, les fermiers possèdent une centaine d'hectares de truffières. C'est en ce moment la pleine saison, l'hiver sud-africain, entre mai et août. Volker et son fils, Paul, jurent que leurs truffes sont aussi bonnes que les nôtres. Mais on ne les retrouvera pas en France de sitôt, elles ne résistent pas au transport.