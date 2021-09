En Alsace, les vendanges démarreront le 13 septembre

L'Association des viticulteurs d'Alsace (AVA) s'est réunie ce mardi 7 septembre pour fixer la date officielle du début des vendanges : ce sera donc le 13 septembre pour les crémants et le 20 septembre pour les appellations d'origine contrôlée (AOC).

Vignerons cherchent vendangeurs

La date désormais fixée, ce sont les bras qui risquent de manquer cette année : "La date tardive des vendanges ne nous permet pas de recruter les étudiants, qui ont déjà fait leur rentrée", explique Francis Backert, le président du Syndicat des vignerons indépendants.

à lire aussi Vendanges en Alsace : des vignerons sont toujours à la recherche de coupeurs et de porteurs

Une année catastrophique pour le raisin

À cause des fortes précipitations et périodes de gel tardives cette année, le vignoble français est grandement impacté : la récolte 2021 sera "la plus faible du siècle dernier et du siècle actuel", selon le président national des Vignerons indépendants Jean-Marie Fabre.

En Alsace, la situation est plus contrastée mais certains viticulteurs ont perdu jusqu'à plus de 70% du raisin de leur domaine, notamment à cause du mildiou et de l'oïdium.