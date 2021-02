Le salon de l'agriculture n'aura pas lieu cette année pour cause de Covid-19. Alors France bleu Alsace organise une journée spéciale "Générations Agriculteur" ce mercredi. Direction les vignes dans le Haut-Rhin, à la rencontre de jeunes vignerons qui pratiquent des techniques ancestrales.

"On favorise la vie dans le sol" : en Alsace, des jeunes vignerons reviennent à des pratiques ancestrales

Le salon de l'agriculture n'aura pas pas lieu cette année. France Bleu soutient les agriculteurs confrontés à la crise sanitaire, avec une journée spéciale ce mercredi 17 février "Génération Agriculteur".

En Alsace, les jeunes viticulteurs qui s'installent, reprennent les exploitations et les convertissent ou poursuivent l'activité en bio, dans un soucis de préserver l'environnement. En Alsace, il faut savoir que + de 35% de vigne est cultivée en bio, selon les derniers chiffres.

Des moutons pour désherber les vignes

A la "Grange de l'oncle Charles", à Ostheim, près de Colmar les deux jeunes associés reviennent à des pratiques ancestrales, pour cultiver la vigne. Jérôme François et son associé Yann Bury mettent des moutons dans les vignes, pour désherbage . Cela leur évite de mettre des pesticides dans les parcelles, les moutons créent aussi un engrais naturel avec leurs déjections. Les deux trentenaires sont installés en bio depuis 2014.

Ils produisent chaque année près de 20.000 bouteilles de vin naturel.

Un cheval de trait pour les vendanges

En plus des moutons, les vendanges se font aussi avec un cheval de trait, pour éviter d'amener des tracteurs dans les parcelles. Cette jeune génération de vignerons en Alsace est très sensible à la préservation de la planète.

Des moutons appelés en renfort pour le désherbage © Radio France - Guillaume Chhum

"Moi j'ai eu 20 ans dans les années 2005/2010 et forcément pendant ces années là on s'est posé des questions sur l'environnement. Les jeunes qui reprennent vont dans ce sens là et c'est une bonne chose," insiste Yann Bury, un des associés de la "Grange de l'oncle Charles.

Les bouteilles de la "Grange de l'oncle Charles" sont exportées à l'étranger pour 60% de la production, principalement au Japon. On les retrouve aussi sur les tables des chefs étoilés. Les ventes se font aussi en Alsace pour 20% et à Paris pour 20% également.