En Alsace, des vignerons plantent des haies dans les parcelles, pour favoriser la biodiversité

C'est le retour en arrière pour la bonne cause dans le vignoble en Alsace. Certains vignerons replantent des haies dans les parcelles de vigne. L'objectif est de favoriser la biodiversité.

450 haies à Gueberschwihr

Dans les parcelles de Matthieu Weck, vigneron à Gueberschwihr, 450 haies ont été plantées début février, parmi les 9 hectares de vigne. Le viticulteur a été aidé par des habitants du village. Une opération dans le cadre du programme transfrontalier Vinbiodiv.

Les haies sont plantées près des vignes du vigneron de Gueberschwihr © Radio France - Guillaume Chhum

"Planter des haies, c'est avant tout un avantage paysager. C'est aussi un refuge pour des animaux, comme les oiseaux, des rongeurs ou des insectes. Certains sont aussi des prédateurs pour des nuisibles de la vigne, comme les vers de la grappe. Peut-être que les oiseaux vont se nourrir de ces papillons et donc il n'y aura plus de ponte et plus de nuisibles," espère Matthieu Weck.

Il y a entre autre des ronces, des églantiers. Toutes les espèces plantées sont locales, il y a une quarantaine d'espèces différentes. Elles mesurent une quarantaine de centimètres, mais dans une dizaine d'années elles seront vraiment opérationnelles avec près de 4 mètres de hauteur.

Retour aux méthodes anciennes

Planter des haies, c'est un retour aux sources. Autrefois, elles existaient dans les parcelles de Matthieu Weck. "Elles ont été coupées et déracinées dans les années 70/80, au nom de la mécanisation et de la rentabilité du vignoble," explique le viticulteur.

Aujourd'hui, ces haies plantées près des vignes, c'est la continuité d'une démarche de conversion en bio pour le vigneron. "Il faut laisser un bel héritage et une terre saine à nos enfants," poursuit Matthieu Weck.